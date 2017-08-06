Timsah çıldırdı
Udinese’nin Ganalı yıldızı Badu’yu bir yıllığına renklerine bağlayan Bursaspor, dün de boş durmadı. Yeşil-beyazlılar, Porto’nun 24 yaşındaki önliberosu Mikel Agu’yu kiraladı.
HERNANİ DE GÜNDEMDE
Porto'da forma şansı bulamayan ve geçtiğimiz sezonu Vitoria Setubal'da kiralık geçiren 24 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelecek. Agu, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Özlüce Tesisleri'nde imza töreni için basının karşısına çıkacak. Yıllık 700 bin euro kazanacak Nijeryalı oyuncu için, Porto'ya 300 bin euro kiralama bedeli ödenecek. Bu arada David Accam'ı yüksek bonservisi nedeniyle askıya alan yeşil-beyazlılar bir başka Porto'lu yıldız Hernani'nin peşine düştü.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:59
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
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