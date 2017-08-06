Timsah çıldırdı

Udinese’nin Ganalı yıldızı Badu’yu bir yıllığına renklerine bağlayan Bursaspor, dün de boş durmadı. Yeşil-beyazlılar, Porto’nun 24 yaşındaki önliberosu Mikel Agu’yu kiraladı.

Geçen sezon son hafta Süper Lig'e tutunmayı başaran Bursaspor, 2017-18'in başlamasına kısa süre kala bombaları üst üste patlattı. Defansa yaptığı önemli takviyelerin ardından orta alan ve hücuma transfer yapmadığı için eleştirilen yeşil-beyazlılar, Udinese'den kiraladığı Ganalı orta saha Emmanuel Badu'dan sonra dün de Porto'nun önliberosuyla anlaştı. Timsah, Portekiz temsilcisiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mikel Agu'yu kiraladı.



H ERNANİ DE GÜNDEMDE

Porto'da forma şansı bulamayan ve geçtiğimiz sezonu Vitoria Setubal'da kiralık geçiren 24 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelecek. Agu, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Özlüce Tesisleri'nde imza töreni için basının karşısına çıkacak. Yıllık 700 bin euro kazanacak Nijeryalı oyuncu için, Porto'ya 300 bin euro kiralama bedeli ödenecek. Bu arada David Accam'ı yüksek bonservisi nedeniyle askıya alan yeşil-beyazlılar bir başka Porto'lu yıldız Hernani'nin peşine düştü.





Serkan YETİŞMİŞOĞLU