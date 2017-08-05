 Timsah’a Çizme’den sağ bek – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Timsah’a Çizme’den sağ bek

    Timsah’a Çizme’den sağ bek

    Udinese’den Badu’yu alan Bursaspor, Bologna’dan da Senegalli Mbaye’nin peşine düştü

    transferiyle bombayı patlatan Bursaspor'dan sağ bek hamlesi geldi. İtalyan basını, yeşil beyazlılar'ın, Ibrahima Mbaye için kulübü Bologna'ya kiralama teklifinde bulunduğunu öne sürdü. 22 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak baktığı belirtildi. Inter altyapısında yetişen Senegalli savunmacı henüz İtalya dışında forma giymedi. 1.88 boyundaki Mbaye, geçen sezon görev aldığı 18 maçta 1 asistle oynadı.
    Yeni transfer Badu da dün ilk idmanına çıkarken, gole yönelik çift kale maçında hareketli oyunu ve attığı isabetli paslarla dikkat çekti. Öte yandan önceki günkü antrenmanda sakatlanan Sercan Yıldırım'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:20
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