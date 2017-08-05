 Bursaspor'un kasası boş kaldı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Bursaspor'un kasası boş kaldı

    Bursaspor'un kasası boş kaldı

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Bursaspor, bu sezon kasasını dolduramadı. 2 sezon önce transferden rekor düzeyde para kazanan yeşil beyazlı ekip bu sezon futbolcu satamayınca istediğini bulamadı.

    Son yıllarda altyapısından çıkardığı oyuncularla dikkat çeken Bursaspor'un kasası, uzun bir sürenin ardından boş kaldı. Şamil Çinaz, Tomas Sivok, Erdem Özgenç ve son olarak Mert Günok bonservisleriyle birlikte takımdan ayrılırken, Yeşil Beyazlılar söz konusu ayrılıklardan para kazanamadı. Bu dönem öncesindeki son 5 sezonda ise Bursaspor, transferlerden toplamda 45 milyon 357 bin Euro gelir elde etmişti.

    TRANSFER REKORU KIRMIŞTI
    2015-16 sezonunda transferden en çok para kazandığı dönemini yaşayan Bursaspor, kasasına 23 milyon 880 bin Euro koymuştu. Geçtiğimiz sezonda da 8 milyon 460 bin Euro transferden gelir sağlayan Yeşil Beyazlılar, para kaynağı içinse sponsorluk anlaşmalarına yöneldi. Son 6 yılda Timsah en yüksek transfer gelirine ise Cedric Bakambu ile ulaştı. Kongolu oyuncu 2015-16 sezonunda Villareal'e 7.5 milyon Euro'ya gitmişti.

    12 KULÜP PARA KAZANAMADI
    Bursaspor'un dışında Spor Toto Süper Lig'de 11 kulüp de Transfermarkt verilerine göre şu ana dek transferden gelir sağlayamadı. Trabzonspor, Kayserispor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor da kasasını dolduramadı. Transferlerden en çok para kazanan Galatasaray ise, 17 milyon 360 bin Euro'luk bir gelir kaydetti.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:51
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