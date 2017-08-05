Bursaspor, Hernani'nin peşinde

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, transfer çalışmaları çerçevesinde ABD'nin Chicago Fire takımında forma giyen David Accam ile bir süredir görüşen yeşil-beyazlılar, oyuncunun kulübünün yüksek bonservis ücreti istemesi nedeniyle bu transferi askıya aldı.

Accam'ın yerine alternatif isimlere yönelen Bursasporlu yöneticiler, Porto'nun geçen sezon Vitoria Guimaraes takımında kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusu Hernani'yi gündemine aldı. Oyuncu ve kulübü ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.

Yeşil-beyazlıların Hernani'yi aynı kulüpten prensip anlaşmasına varılan orta saha oyuncusu Mikel Agu ile birlikte Bursa'ya getirmeyi planladığı öğrenildi.