Bursaspor, Hernani'nin peşinde
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Porto'nun kanat oyuncusu Hernani'yi kadrosuna dahil etmek için görüşmelere başladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, transfer çalışmaları çerçevesinde ABD'nin Chicago Fire takımında forma giyen David Accam ile bir süredir görüşen yeşil-beyazlılar, oyuncunun kulübünün yüksek bonservis ücreti istemesi nedeniyle bu transferi askıya aldı.
Accam'ın yerine alternatif isimlere yönelen Bursasporlu yöneticiler, Porto'nun geçen sezon Vitoria Guimaraes takımında kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusu Hernani'yi gündemine aldı. Oyuncu ve kulübü ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.
Yeşil-beyazlıların Hernani'yi aynı kulüpten prensip anlaşmasına varılan orta saha oyuncusu Mikel Agu ile birlikte Bursa'ya getirmeyi planladığı öğrenildi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:26
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 22
Yorum
burak mehmet ekici ve valbuena ikisi de 10 numara değil mi arkadaşım?fenerbahçenin neden ihtiyacı var hala anlamadım?esas ortasaha ve solbek lazım
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Sol beke 4 aday
Toplam 13
Yorum
ası fatıh terımde göndemde duşse o adamın gs başına gelmesı felaket olur ıgor yenı bı takım kurdu zaman verılse muhteşem bır gs ızlıyeceğız
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Trabzonspor'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 5
Yorum
Gsli Sen kimsin ki bizim kaptanı alasin ..
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