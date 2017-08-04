Badu’dan al haberi
Bursaspor’un Ganalı orta sahası, gündemdeki vatandaşı David Accam için, “Çok iyi arkadaşım sürekli konuşuyorum. Gelirse neler olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.
Badu ise, yeşil-beyazlılar'ın transfer gündemindeki ABD'de Chicago Fire'da oynayan 27 yaşındaki Ganalı sol kanat David Accam konusunda çarpıcı detaylar verdi. Tecrübeli yıldız, "Accam çok iyi arkadaşım sürekli konuşuyorum. Gelirse neler olacağını hep birlikte göreceğiz" sözleriyle yeşil-beyazlı camiayı heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.
KALİTE İÇİN TÜRKİYE
Türkiye'yi tercih etmesinin de kariyeri açısından bir sıçrama olduğunu kaydeden deneyimli orta saha, "Ülkemden birçok futbolcu bu ligde oynuyor. Onazi, Akaminko; Boye'den Bursaspor'la ilgili bilgiler aldım. Batalla'yı, Ekong'u tanıyordum. Herkes kalitesini yükseltmek için Türkiye'ye geliyor. Güzel bir sezon olmasını arzuluyorum" diye konuştu. Öte yandan Bursaspor bugün 19.00'da Balıkesirspor'la hazırlık maçı yapacak.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:14
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Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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