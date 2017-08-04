 Badu’dan al haberi – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Badu’dan al haberi

    Badu’dan al haberi

    ’un Ganalı orta sahası, gündemdeki vatandaşı David Accam için, “Çok iyi arkadaşım sürekli konuşuyorum. Gelirse neler olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.

    , İtalya'nın Udinese takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Emmanuel Agyeman Badu, Başkan Ali Ay'ın da katıldığı törende 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Başkan Ay, Badu'nun dışında transfer harekatının süreceğini müjdelerken, "Bu bizim 4'üncü transferimiz. Arkası da gelecek. Bu sezon herkes iyi bir Bursaspor izleyecek. Geçen yılki travmaları bir daha yaşamak istemiyoruz. Getirdiklerimiz nokta atışıydı. Gelecekler de öyle" dedi.

    Badu ise, yeşil-beyazlılar'ın transfer gündemindeki ABD'de Chicago Fire'da oynayan 27 yaşındaki Ganalı sol kanat David Accam konusunda çarpıcı detaylar verdi. Tecrübeli yıldız, "Accam çok iyi arkadaşım sürekli konuşuyorum. Gelirse neler olacağını hep birlikte göreceğiz" sözleriyle yeşil-beyazlı camiayı heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

    KALİTE İÇİN TÜRKİYE
    Türkiye'yi tercih etmesinin de kariyeri açısından bir sıçrama olduğunu kaydeden deneyimli orta saha, "Ülkemden birçok futbolcu bu ligde oynuyor. Onazi, Akaminko; Boye'den Bursaspor'la ilgili bilgiler aldım. Batalla'yı, Ekong'u tanıyordum. Herkes kalitesini yükseltmek için Türkiye'ye geliyor. Güzel bir sezon olmasını arzuluyorum" diye konuştu. Öte yandan Bursaspor bugün 19.00'da Balıkesirspor'la hazırlık maçı yapacak.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:14
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