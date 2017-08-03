 Timsah’ta Ganalı modası – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Timsah’ta Ganalı modası

    Timsah’ta Ganalı modası

    Udinese’den Badu’yu kiralayan , ABD’de Chicago’dan sol kanat David Accam ve Kazak takımı Astana’dan Twumasi ile de prensipte anlaştığı öğrenildi.

    , Afrikalı yıldızlarla şov yapmaya hazırlanıyor. Udinese'den Emmanuel Badu'yu kiralayan yeşil-beyazlılar iki Ganalı futbolcunun daha peşine düştü. Timsah, ABD'de MLS ekibi Chicago Fire'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat David Accam ile söz kesti. 1.74 boyundaki tecrübeli kanat bu sezon 15 maçta 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Ayrıca , Kazak ekibi Astana'nın 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Patrick Twumasi için görüşmelerini sıklaştırdığı belirtildi. Ganalı futbolcu geçtiğimiz sezon 31 maçta 10 gol, 6 asistle oynadı. Öte yandan dün akşam tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Badu, yöneticilerle birlikte Bursa'ya hareket etti.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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