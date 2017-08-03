Agyeman Badu Bursaspor'da

Sabah saatlerinde Bursa Acıbadem Hastanesi'nde detaylı sağlık kontrolünden geçirilen Ganalı orta alan oyuncusu Badu için Özlüce Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Ganalı oyuncu Emmanuel Agyeman Badu katıldı.



ALİ AY: TRAVMA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Üç haftadan bu yana büyük uğraşlardan sonra İtalya'nın Udinese takımından Badu ile kiralık olarak anlaşmayı bitirdik. Bu bizim dördüncü transferimiz. Arkası da gelecek. Bu sezon herkes iyi bir Bursaspor izleyecek. Onun için çalışıyoruz. Geçen yıl yaşadığımız travmaları bir daha yaşamak istemiyoruz. İyi transferler yaptık. Getirdiklerimiz nokta atışıydı. Geleceklerde öyle. Kulübümüze yararlı olur ve sezonu iyi geçiririz. Teknik direktörümüz Le Guen, öncelikle 6 ve sağbek istiyor. Açıklarla ilgili çalışmalar oluyor hafta sonuna kadar. Sezona kadar hepsi yetişecek" dedi.



3 YABANCI GİDİYOR

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen sağ kanat savunucusu Sloven oyuncu Boban Joviç'i Avrupa'da bir kulübe kiraladıklarını, takımda bulunan ön libero Ricardo Faty ve santrfor Tomas Necid ile yolları ayıracaklarını sözlerine ekledi.



?BADU: EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

7 yıldır İtalya'nın Udinese takımında oynadığı belirten ve Türk futbolunu tanıdığını belirten Emmanuel Agyeman Badu ise, "7 yıl İtalya'da Udinese'de oynadım. Benim için zor oldu. Bana güvenen başkana, yöneticilere ve teknik direktörümüze bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. 4 yıl önce Gana Milli takımı ile Türkiye ile karşılaşmış ve 2-2 berabere kalmıştık. Ülkemden birçok futbolcu bu ligde oynuyor. Onazi, Akaminko, John Boye'dan Bursasporla ilgili bilgiler aldım. Batalla'yı Ekong'u tanıyordum. Herkes kalitesini yükseltmek için Türkiye'ye geliyor. Güzel bir sezon olmasını arzuluyorum" şeklinde konuştu.