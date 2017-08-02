Son Timsah Badu

Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Paul Le Guen’in de çok istediği 27 yaşındaki tecrübeli futbolcuda mutlu sona ulaştı. 7 yıldır İtalya’da oynayan Afrikalı yıldız, 76 kez milli oldu.

Transferde sessiz kalan Bursa, sonunda bombayı patlattı. Yeşil-beyazlılar görüşme halinde olduğu Udinese'den Emmanuel Agyeman Badu'yu transfer etti. Kulüpten 27 yaşındaki Ganalı orta sahayla 1 yıllık kiralık anlaşıldığı duyuruldu. Timsah'ta yönetici Hasan Parlakay ve idari menajer Hüseyin Gedik Milano'da Badu'yla anlaşmayı resmiyete döktü. Bugün Bursa'ya gelecek olan yıldıza sağlık kontrolleri sonrası imza töreni düzenleneceği öğrenildi.



166 MAÇTA 10 GOL VE 9 ASİST

Le Guen'in orta sahadaki dinamosu olacak Badu, 2010'da 19 yaşındayken Gana'nın Berekum takımından 500 bin Euro karşılığında Udinese'ye transfer oldu. İtalya'da son 7 yılda tam 166 maça çıkıp, 10 gol atıp 9 da asist yapan Afrikalı futbolcu, milli takımda da 76 maçta oynarken, 11 kez ağları havalandırdı. Geçen sezon ise ligde 29 maçta, 3 asist yaptı. Öte yandan Fransız çalıştırıcının, Boban Jovic ve Sinan Bakış'ı kadroda düşünmediği bildirildi.





Serkan YETİŞMİŞOĞLU