Son Timsah Badu
Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Paul Le Guen’in de çok istediği 27 yaşındaki tecrübeli futbolcuda mutlu sona ulaştı. 7 yıldır İtalya’da oynayan Afrikalı yıldız, 76 kez milli oldu.
166 MAÇTA 10 GOL VE 9 ASİST
Le Guen'in orta sahadaki dinamosu olacak Badu, 2010'da 19 yaşındayken Gana'nın Berekum takımından 500 bin Euro karşılığında Udinese'ye transfer oldu. İtalya'da son 7 yılda tam 166 maça çıkıp, 10 gol atıp 9 da asist yapan Afrikalı futbolcu, milli takımda da 76 maçta oynarken, 11 kez ağları havalandırdı. Geçen sezon ise ligde 29 maçta, 3 asist yaptı. Öte yandan Fransız çalıştırıcının, Boban Jovic ve Sinan Bakış'ı kadroda düşünmediği bildirildi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:17
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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