 Bursaspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Bursaspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi

    Bursaspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi

    Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un İtalya'nın Udinese takımından 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladığı , İstanbul'a geldi.

    Tarifeli uçakla İtalya'nın Venedik kentinden akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na ulaşan Ganalı orta saha oyuncusu Badu'ya Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Parlakay ile İdari Menajer Hüseyin Gedik eşlik etti.

    ?Badu ile beraberindekiler pasaport işlemlerinin ardından özel araçla Bursa'ya gitmek üzere havalimanından ayrıldı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:44
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