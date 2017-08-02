Bursaspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un İtalya'nın Udinese takımından 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladığı Emmanuel Agyemang Badu, İstanbul'a geldi.
?Badu ile beraberindekiler pasaport işlemlerinin ardından özel araçla Bursa'ya gitmek üzere havalimanından ayrıldı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:44
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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