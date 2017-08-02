Bursaspor'da tempo düşmüyor
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto 2'nci Lig takımlarından Keçiörengücü ile dün oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazanan Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti. Saha içerisinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Paul Le Guen, Keçiörengücü maçında gördüğü eksiklikleri paylaştı. Fransız çalıştırıcı, "İlk yarı iyiydik fakat ikinci yarı tempomuz düştü, bunu artırmamız lazım" sözlerini futbolcularına tekrarladı.
TER ATTILAR
Keçiörengücü maçında 90 dakika forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Batalla, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz, Jorquera, Deniz, Stancu ve Onur düz koşu yaparak yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular da ısınma hareketlerinin ardından kontrol pas çalışması yaptı. Çalışmanın son bölümünde yeşil beyazlılar, yarı sahadaki çift kale maç yaptı.
ALMANYA'DAN ZİYARETÇİLER VAR
Bursaspor'un sabahki antrenmanında sürpriz ziyaretçileri vardı. Almanya'dan Bursa'ya ziyarete gelen Henniger ailesi, Özlüce Tesisleri'nde hem idmanı izledi. Annesi Türk babası Alman olan küçük çocukları Devin ve Kian Henniger, futbolcularla fotoğraf çektirip, imza aldı. Bugünü tek antrenmanla geçiren Yeşil Beyazlılar, yarın yine hazırlıklarını sürdürecek.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:33
-
Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 25
Yorum
işinibilen Başkan çok doğru konuşmuş. Siz şampiyonlar liginde 2 sene düzenli oynayan takımın sözleşmeli hocasını almaya çalışıyorsunuz kolay olmamalı
-
Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 6
Yorum
BJK ŞU NANİYİDE BİRİNE VEREMEDİNİZ. BİRİNE GİTSİNDE KURTULALIM ŞUNDAN
-
Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Toplam 5
Yorum
bence bence emre belezoglu volkan caner göreceksiniz onlar fenrde top oynarken bekir
Bursaspor'da tempo düşmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.