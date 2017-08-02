 Bursaspor'da tempo düşmüyor – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Bursaspor'da tempo düşmüyor

    Bursaspor'da tempo düşmüyor

    Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

    Spor Toto 2'nci Lig takımlarından Keçiörengücü ile dün oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazanan Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti. Saha içerisinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Paul Le Guen, Keçiörengücü maçında gördüğü eksiklikleri paylaştı. Fransız çalıştırıcı, "İlk yarı iyiydik fakat ikinci yarı tempomuz düştü, bunu artırmamız lazım" sözlerini futbolcularına tekrarladı.

    TER ATTILAR
    Keçiörengücü maçında 90 dakika forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Batalla, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz, Jorquera, Deniz, Stancu ve Onur düz koşu yaparak yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular da ısınma hareketlerinin ardından kontrol pas çalışması yaptı. Çalışmanın son bölümünde yeşil beyazlılar, yarı sahadaki çift kale maç yaptı.

    ALMANYA'DAN ZİYARETÇİLER VAR
    Bursaspor'un sabahki antrenmanında sürpriz ziyaretçileri vardı. Almanya'dan Bursa'ya ziyarete gelen Henniger ailesi, Özlüce Tesisleri'nde hem idmanı izledi. Annesi Türk babası Alman olan küçük çocukları Devin ve Kian Henniger, futbolcularla fotoğraf çektirip, imza aldı. Bugünü tek antrenmanla geçiren Yeşil Beyazlılar, yarın yine hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:33
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