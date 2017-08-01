Badu transferinde sona gelindi
Udinese ile masaya oturulacak
Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, bir süredir temas halinde olduğu Ganalı oyuncu Emmanuel Badu için kulübü Udinese ile bugün bir kez daha masaya oturacak. Dün yönetici Hasan Parlakay ve İdari Menajer Hüseyin Gedik'in İtalya'ya giderek temas kurduğu Udinese Kulübü yetkililerinin oyuncu için bonservis ücreti istemesi görüşmeleri tıkamıştı. 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Bursasporlu idareciler, bugün bir kez daha masaya oturacak. Görüşmelerin olumlu yönde gittiği bildirilirken, Badu'nun da yeşil-beyazlı kulübe sıcak baktığı bildirildi.
"Çok yakında geliyorum"
Ganalı oyuncunun bir dönem Çaykur Rizespor forması giyen takım arkadaşı Ali Adnan'dan sık sık Bursaspor hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Bursasporlu taraftarların da sosyal medya hesaplarından 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeşil-beyazlı takıma gelmesi yönündeki çağrılarına Badu'nun, 'Çok yakında geliyorum' şeklinde cevap verdiği görüldü.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:11
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Melo, Beşiktaşlı’yı çıldırttı!
Toplam 8
Yorum
kaya melo ile neden yeniden anlaşmıyorlar anlamadım. Daha uygun bir ücretle al meloyu takımdaki hırs tavan yapsın.
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Mou G.Saray’da!
Toplam 6
Yorum
ÇOOK YAKIŞMIŞ MOU MOU GEL BU DÜNYA TAKIMI GS YI ÇALIŞTIR. SANA ÇOK AMA ÇOOK YAKIŞACAKTIR. ZATEN BUNUN BİR PARÇASI OLMUŞSUN FORMAYI GİYEREK. ÇOOK TA YAKIŞMIŞ
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Lens’te sona yaklaşıldı
Toplam 6
Yorum
Kartal Yuvası Bazı yerler Sunderland kabul etmedi yazıyor. Eğer alınmadıysa BJK yalanlamazsa Bjk ye moral açısından zarar verecek bir haber!
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