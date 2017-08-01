 Badu transferinde sona gelindi – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Badu transferinde sona gelindi

    Badu transferinde sona gelindi
    Bursaspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Udinese forması giyen Ganalı oyuncu Emmanuel Badu transferinde sona geldi. 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için İtalya'da bulunan yönetici Hasan Parlakay ile İdari Menajer Hüseyin Gedik, İtalyan kulübü yetkilileri ile bugün bir kez daha masaya oturacak.

    Udinese ile masaya oturulacak
    Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, bir süredir temas halinde olduğu Ganalı oyuncu Emmanuel Badu için kulübü Udinese ile bugün bir kez daha masaya oturacak. Dün yönetici Hasan Parlakay ve İdari Menajer Hüseyin Gedik'in İtalya'ya giderek temas kurduğu Udinese Kulübü yetkililerinin oyuncu için bonservis ücreti istemesi görüşmeleri tıkamıştı. 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Bursasporlu idareciler, bugün bir kez daha masaya oturacak. Görüşmelerin olumlu yönde gittiği bildirilirken, Badu'nun da yeşil-beyazlı kulübe sıcak baktığı bildirildi.

    "Çok yakında geliyorum"
    Ganalı oyuncunun bir dönem Çaykur Rizespor forması giyen takım arkadaşı Ali Adnan'dan sık sık Bursaspor hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Bursasporlu taraftarların da sosyal medya hesaplarından 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeşil-beyazlı takıma gelmesi yönündeki çağrılarına Badu'nun, 'Çok yakında geliyorum' şeklinde cevap verdiği görüldü.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:11
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