 Badu Timsah oldu – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Badu Timsah oldu

    Badu Timsah oldu

    Yeşil-beyazlılar, Ganalı orta saha oyuncusu Badu'yu kadrosuna kattı

    Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 'yu 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Badu ve kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Badu Timsah oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.