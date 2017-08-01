Badu Timsah oldu

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Emmanuel Agyemang Badu'yu 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Badu ve kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.



