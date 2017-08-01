Badu Timsah oldu
Yeşil-beyazlılar, Ganalı orta saha oyuncusu Badu'yu kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Emmanuel Agyemang Badu'yu 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Badu ve kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 18:15
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Milli takıma TD ararken, bir bakmışıkki TFF' na yeni başkan seçiliyor ! Zira bu kadar gündemde olmak , hayra alamet degil !
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idris türkiyenin tartşmasıs en iyi teknik direktörüne bu yapılanlar çekememezlik ve saygısızlıktır
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İsviçre’den Konate iddiası
Toplam 7
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4elements konate dogru secimmi tartisilir ve hatta baska bi forvet sart cünkü ereni görme sansimiz oldu eren asla galatasarayin golcüsü olamaz acil gönderilmelie ve yerine daha kaliteli biri alinmali.
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