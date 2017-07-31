Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan yeşil-beyazlılar geniş alanda çift kale maç yaptı.
Yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan Bilal Kısa ve Paschal Okoli'nin yanı sıra anneannesi vefat eden Kubilay Kanatsızkuş antrenmanda yer almadı.
Bursaspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:01
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hasan Gs çok güzel isler yapıyor bitik futbol culardan glna geldilutven klskanmlyallm basarl olmadlktan sonra para olsa ne olur olmasa ne olur ceb
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hagi Alt yapıadan 3 futbolcu verecekmiş.Eğer bu doğruysa yüzyılın kazığı olur.Bizim alt yapıda futbolcu mu va rki
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
hakan galatasaray a bu paralar nereden geliyor.kulübü batırdılar.
Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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