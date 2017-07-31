Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan yeşil-beyazlılar geniş alanda çift kale maç yaptı.

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan Bilal Kısa ve Paschal Okoli'nin yanı sıra anneannesi vefat eden Kubilay Kanatsızkuş antrenmanda yer almadı.

Bursaspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.