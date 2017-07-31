 Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Süper Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan yeşil-beyazlılar geniş alanda çift kale maç yaptı.

    Yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan Bilal Kısa ve Paschal Okoli'nin yanı sıra anneannesi vefat eden Kubilay Kanatsızkuş antrenmanda yer almadı.

    , yarın sabah yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:01
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