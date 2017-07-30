Timsah ava çıktı
Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığını unutturmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, bu kez işi sıkı tutuyor. İki sezondur Osmanlıspor’da kiralık oynayan Delarge ile anlaşan yönetim, takıma dönmek isteyen Volkan Şen için de nabız yokluyor
TEPKİYİ ÖLÇECEKLER!
Daha önce iki kez formasını giydiği Bursaspor'dan sorunlu bir şekilde ayrılan Volkan Şen için taraftarların tepkisinden çekinen yönetim, bu transferde titiz davranacak. Başkan Ali Ay ve ekibi, teknik heyetin raporunun dışında yapacakları kamuoyu yoklamasıyla da taraftarların nabzını ölçecek. Yıldız futbolcuyla ilgili karar da bu sürecin sonunda verilecek.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:47
-
'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
-
Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
-
Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
Timsah ava çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.