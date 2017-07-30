 Timsah ava çıktı – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Timsah ava çıktı

    Timsah ava çıktı

    Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığını unutturmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, bu kez işi sıkı tutuyor. İki sezondur Osmanlıspor’da kiralık oynayan ile anlaşan yönetim, takıma dönmek isteyen için de nabız yokluyor

    Bursaspor, uzun süredir gündeminde yer alan Dzon Delarge transferinde somut adımlar atarken, Volkan Şen'le ilgili de dün önemli bir iddia ortaya atıldı. Yeşil-beyazlıların, 27 yaşındaki Kongolu sol kanat ile anlaştığı, kulübü Admira Wacker'la da bonservis bedeli konusunda pazarlıkların sürdürüğü belirtildi. Geçtiğimiz iki sezon Osmanlıspor'da kiralık oynayan 'nin bonservisine 400 bin euro öneren Timsah'ın, takıma dönmek isteyen Volkan konusunda ise kararsız olduğu belirtildi. İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayıran 30 yaşındaki orta sahayla ilgili son kararı teknik direktör Paul Le Guen'in vereceği ifade edildi.

    TEPKİYİ ÖLÇECEKLER!
    Daha önce iki kez formasını giydiği Bursaspor'dan sorunlu bir şekilde ayrılan Volkan Şen için taraftarların tepkisinden çekinen yönetim, bu transferde titiz davranacak. Başkan Ali Ay ve ekibi, teknik heyetin raporunun dışında yapacakları kamuoyu yoklamasıyla da taraftarların nabzını ölçecek. Yıldız futbolcuyla ilgili karar da bu sürecin sonunda verilecek.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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