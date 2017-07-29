Badu tamam sıra Udinese’de

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, transferde sessiz kalan yönetime destek çıktı.

Gündemlerindeki Udinese'de oynayan Ganalı orta saha Badu için Fransız çalıştırıcı, "Hem dün gece hem de birkaç gün önce konuşmuştum. İyimser olduğunu gözlemleyebiliyorum ama oyuncuyla konuşmak yetmiyor. Bir transferin birden fazla değişkeni var. Bekleyeceğiz ve umuyorum ki en yakın zamanda da iyi haberleri vereceğiz sizlere" bilgisini verdi.