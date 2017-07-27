 Bursa göz dolduruyor – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Bursa göz dolduruyor

    Bursa göz dolduruyor

    Transferde sessiz kalan , buna rağmen hazırlık maçlarında sergilediği futbolla göz dolduruyor.

    Yeşil-beyazlılar, İtalya 3. Lig takımlarından Südtirol'u 3-1 yenerken, Teknik Direktör Paul Le Guen'in oynanan oyundan fazlasıyla memnun kaldığı öğrenildi. Özellikle ilk 25 dakikada Stancu, Deniz Yılmaz ve Batalla'nın golleriyle şov yapan Timsah'ta bu üç ismin yanı sıra yeni transferler Ekong ve Titi'nin savunmadaki müthiş uyumunun yeşil-beyazlı kurmayları sevindirdiği belirtildi.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:57
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