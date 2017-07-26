 Timsah’a gol makinesi – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Timsah’a gol makinesi

    Timsah’a gol makinesi

    , geçen sezon 48 maçta 23 gol atan A.Wien’in Nijeryalı santrforu ’nin peşinde.

    , A.Wien'in Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode'yi yakın takibe aldı. Paul Le Guen'in Avusturya kampında bilgi topladığı 24 yaşındaki santrforu buradaki maçlarda izleyeceği belirtildi. Wien'in kontratı 2019'da biten Kayode için 2.8 milyon euro istediği öğrenildi. Genç golcü geçen sezon 48 maçta 23 gol, 1 asistle oynadı. Öte yandan Timsah sağ bek için, Hırvatistan'dan Rijeka'nın 25 yaşındaki Makedon futbolcusu Stefan Ristovski'yi gündemine aldı. Fransız çalıştırıcının, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Rijeka'nın Salzburg maçında Ristovski'yi izleyeceği bildirildi.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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