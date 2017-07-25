 Timsah’a Viking sağ bek – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Timsah’a Viking sağ bek

    Timsah’a Viking sağ bek

    Le Guen, Avusturya kampında boş durmuyor. A.Wien’in Altach maçında izlediği 26 yaşındaki Danimarkalı’yı beğenen Fransız çalıştırıcı, yönetimi harekete geçirdi.

    , transferde önümüzdeki günlerde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılar, yeni başlayan Avusturya Ligi'ni de yerinde takip etme fırsatını kullanıyor. Teknik Direktör Paul Le Guen, Altach-A.Wien maçında Wien'in sağ beki Jens Stryger Larsen'i izledi. 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu maça ilk 11'de başlayıp, 90 dakika sahada kalırken, Fransız çalıştırıcıdan olumlu not aldığı öğrenildi. 2018'e kadar kontratı bulunan 4 kez milli formayı taşıyan Larsen, geçen sezon 43 maçta 3 asist yaptı. Le Guen'in yönetimden Viking sağ bek için temas kurulmasını istediği kaydedildi.

    OSMANLI'DAN DELARGE'A MARKAJ
    Ayrıca kanat arayışındaki Timsah'ta, Osmanlıspor ile sözleşmesi sona eren Dzon Delarge gündeme geldi. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Kongolu sol kanata Le Guen'in sıcak baktığı bildirildi. Başkent ekibinde geçen sezon 41 karşılaşmada 3 gol atan tecrübeli forvet için yeşil-beyazlı kurmayların harekete geçmesi bekleniyor.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:19
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