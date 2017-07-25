Timsah’a Viking sağ bek
Le Guen, Avusturya kampında boş durmuyor. A.Wien’in Altach maçında izlediği 26 yaşındaki Danimarkalı’yı beğenen Fransız çalıştırıcı, yönetimi harekete geçirdi.
OSMANLI'DAN DELARGE'A MARKAJ
Ayrıca kanat arayışındaki Timsah'ta, Osmanlıspor ile sözleşmesi sona eren Dzon Delarge gündeme geldi. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Kongolu sol kanata Le Guen'in sıcak baktığı bildirildi. Başkent ekibinde geçen sezon 41 karşılaşmada 3 gol atan tecrübeli forvet için yeşil-beyazlı kurmayların harekete geçmesi bekleniyor.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:19
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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