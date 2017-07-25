 Bursaspor hazırlık maçında kazandı – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    hazırlık maçında kazandı

    Bursaspor hazırlık maçında kazandı

    Süper Lig ekiplerinden , hazırlık maçında İtalya 3. Lig takımlarından 'u 3-1 yendi.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Hall in Tirol bölgesinde sürdüren yeşil-beyazlılar, kampın 10. gününde, dördüncü hazırlık maçında ile karşılaştı.

    karşılaşmaya, Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ekong, Titi, Aziz Behich, Okoli, Deniz Yılmaz, Jorquera, Batalla, John ve Stancu 11'i ile başladı.

    Teknik direktör Paul Le Guen, müsabakanın ikinci yarısında ise Muhammed Şengezer, Jovic, Ertuğrul Ersoy, İsmail Konuk, Rüştü Hanlı, Merter Yüce, Faty, Furkan Soyalp, Berat Ustabaşı, Sercan Yıldırım ve Necid, 11'ini sahaya sürdü.

    Karşılaşmanın ilk yarısını Bursaspor 7. dakikada Stancu, 20. dakikada Deniz Yılmaz ve 25. dakikada Batalla'nın golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 86. dakikada Christian'ın attığı gole engel olamayan yeşil-beyazlılar, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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