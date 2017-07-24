 Timsah’ta transfer şov – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Timsah’ta transfer şov

    Timsah’ta transfer şov

    Udinese’den Ganalı orta saha ’yla el sıkışan ’da Başkan “Hafta içi transferler biter. En az 4 oyuncu daha kadromuza dahil etmemiz gerekiyor” dedi.

    , transferde mutlu sona çok yakın. Özellikle orta saha için arayışlarını hızlandıran yeşil-beyazlıların Udinese'de oynayan 26 yaşındaki Emmanuel Badu'yla imza aşamasına geldiği öğrenildi. Kiralık olarak düşünülen Badu'nun durumu hakkında Başkan Ali Ay da isim vermeden transferi doğrular nitelikle değerlendirmelerde bulundu. Avusturya'daki kampta takımın hazırlıklarını izleyen Ay, Teknik Direktör Paul Le Guen'le 2 saat süren görüşme yaptığını, alınacak ve ayrılacak oyuncular konusunu ele aldıklarını belirtti.

    TANGOCU TİNO COSTA DA ÖNERİLDİ
    Transferlerin artık bitmesi gerektiğini söyleyen Ay, "Anlaşıyorsunuz eşi gelmiyor, bazılarına kulüpleri izin vermiyor. Ama tahmin ediyorum hafta içi transferler biter. Orta sahaya transfer ihtiyacımız olduğunu hocamızla görüştük. Kanatlar, belki sağ bek en az 4 oyuncu daha almamız gerekiyor. Yeni sezona 4 yeni transferle başlamak için gerekenler yapılıyor. 4 kişi gelecek" diye konuştu. Öte yandan daha önce Valencia ve Fiorentina gibi takımlarda oynamış San Lorenzo'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Tino Costa'nın Bursaspor'a önerildiği bildirildi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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