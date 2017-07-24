Timsah’ta transfer şov
Udinese’den Ganalı orta saha Emmanuel Badu’yla el sıkışan Bursaspor’da Başkan Ali Ay “Hafta içi transferler biter. En az 4 oyuncu daha kadromuza dahil etmemiz gerekiyor” dedi.
TANGOCU TİNO COSTA DA ÖNERİLDİ
Transferlerin artık bitmesi gerektiğini söyleyen Ay, "Anlaşıyorsunuz eşi gelmiyor, bazılarına kulüpleri izin vermiyor. Ama tahmin ediyorum hafta içi transferler biter. Orta sahaya transfer ihtiyacımız olduğunu hocamızla görüştük. Kanatlar, belki sağ bek en az 4 oyuncu daha almamız gerekiyor. Yeni sezona 4 yeni transferle başlamak için gerekenler yapılıyor. 4 kişi gelecek" diye konuştu. Öte yandan daha önce Valencia ve Fiorentina gibi takımlarda oynamış San Lorenzo'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Tino Costa'nın Bursaspor'a önerildiği bildirildi.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:23
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
Timsah’ta transfer şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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