Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Hall in Tirol bölgesinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlılar, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde günün ikinci antrenmanını yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 25 dakikalık 2 devre halinde yapılan çift kale maçta karşı karşıya geldi.

Müsabakayı Batalla ve Stancu'nun golleriyle sarı takım 2-0 galip tamamladı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.