Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.
Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Hall in Tirol bölgesinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlılar, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde günün ikinci antrenmanını yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 25 dakikalık 2 devre halinde yapılan çift kale maçta karşı karşıya geldi.
Müsabakayı Batalla ve Stancu'nun golleriyle sarı takım 2-0 galip tamamladı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:12
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 108
Yorum
musto adamlar açıkladı böyle birşey yok die
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Selçuk satışta!
Toplam 19
Yorum
Gsli selcukla yasini langırtta bile oynatmam ne di Gsli selcukla yasini langırtta bile oynatmam ne diyosun sen.
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 108
Yorum
ZX Sen Pele'yi hiç seyretmemişsin. Futboldan az çok anlayan biri bu kıyaslamayı yapmaz.Sizinle hzırlık maçı için gelmişti, seyredenlere sor..
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