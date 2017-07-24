 Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    , yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

    Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

    Süper Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

    Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Hall in Tirol bölgesinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlılar, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde günün ikinci antrenmanını yaptı.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 25 dakikalık 2 devre halinde yapılan çift kale maçta karşı karşıya geldi.

    Müsabakayı Batalla ve Stancu'nun golleriyle sarı takım 2-0 galip tamamladı.

    , yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:12
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