Bursa’ya Badu müjdesi
Udinese forması giyen Emmanuel Badu'nun transferi ile bizzat ilgilenen yönetici Hasan Parlakay, Bursaspor'a müjdeyi verdi.
İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki Ganalı orta saha için kendilerinden yıllık 1 milyon euro kiralama bedeli istediğini belirten Parlakay, "Biz ise 500 bin euro önerdik. Badu'yla da temasımız oldu. Kendisini de senelik 700 bin euro vereceğiz. Futbolcuyla prensipte anlaştık ve Udinese'nin cevabını bekliyoruz" diye konuştu. Bu arada Bursaspor'un, Bordeaux'un 23 yaşındaki sağ beki Frederic Guilbert'i de kadrosuna katmak için temaslara başladığı iddia edildi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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