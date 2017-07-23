 Bursa’ya Badu müjdesi – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Bursa’ya Badu müjdesi

    Bursa’ya Badu müjdesi

    Udinese forması giyen 'nun transferi ile bizzat ilgilenen yönetici Hasan Parlakay, 'a müjdeyi verdi.

    İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki Ganalı orta saha için kendilerinden yıllık 1 milyon euro kiralama bedeli istediğini belirten Parlakay, "Biz ise 500 bin euro önerdik. Badu'yla da temasımız oldu. Kendisini de senelik 700 bin euro vereceğiz. Futbolcuyla prensipte anlaştık ve Udinese'nin cevabını bekliyoruz" diye konuştu. Bu arada 'un, Bordeaux'un 23 yaşındaki sağ beki Frederic Guilbert'i de kadrosuna katmak için temaslara başladığı iddia edildi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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