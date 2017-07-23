Bursaspor Başkanı Ali Ay: "4 oyuncu alacağız"

Takımının Avusturya'nın Hall İn Trol bölgesinde yaptığı yeni sezon hazırlıklarını izleyen Başkan Ali Ay, bu arada Bursaspor TV'nin canlı yayınına konuk oldu. Başkan Ali Ay, Avusturya'da ilk olarak teknik direktör Paul le Guen'le birlikte 2 saat süren görüşme yaptığını, alınacak ve ayrılacak oyuncular konusunu ele aldıklarını belirtti. Avusturya kampında takımını bu yıl ilk defa izlediğini hatırlatan Başkan Ali Ay, şöyle dedi:



"OLUMLU BİR TOPLANTI OLDU"

"Görüşmemiz olumlu geçti. Transferlerin artık bitmesi lazım. Kısa zamanda olmasını arzuluyorum. Ama olmuyor. Kulübü ve kendisiyle anlaşıyorsunuz eşi gelmiyor, bazılarına kulüpleri izin vermiyor. Ama tahmin ediyorum bu hafta içerisinde transferler biter. Yani 6-8 numaraya ihtiyacımız olduğunu hocamızla görüştük. Kanatlar, belki sağbek en az 4 oyuncu daha kadromuza dahil etmemiz gerekiyor. Hepimiz inanın büyük uğraş veriyoruz. Bazen istenilenler olmuyor. Yeni sezona 4 yeni transferle başlamak için gerekenler yapılıyor. 4 kişi gelecek. Şu an 30 oyuncu var. Toplam 34 kişi olacağız. Hocamizda 25-26 demişti. Yani 10-11 oyuncu bizimle yollarını arayacak."



"LE GUEN'E GÜVENİYORUZ"

Yeni sezonun iyi geçeceğine inandığını, Fransız teknik direktörleri Paul Le Guen'in takımını çok iyi çalıştırdığını belirten Başkan Ali Ay, oyuncularının da teknik heyetle birlikte gerçekten çok iyi çalıştığını anmlatırken şunları söyledi:

"Takımımız, yeni sezonda farklı bir sistemle oynayacak. Takımımız ona adapte oluyor. Le Guen geri dörtlüye çok önem veriyor. Biz de yönetim olarak öncelikle buradaki sorunu çözdük. Yani yeni sezonda iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Allah geçen yılki kötü günleri bir daha göstermesin. Paul Le Guen, kulübün konumu, işleyişii, organizasyonları profesyonelce bulduğunu sürekli olarak söylüyor. Şehirle ilgili çok olumlu izlenimleri var. Şu ara şehri tanımak için fazla vakit bulamıyor. Ben de kendisine Kapalı Çarşıyı, Ulucami, tarihi yerleri gezmesini söyledim. Çok heyecanlı olduğun söyledi. Bursa'nın Osmanlı'nın ilk başkenti olduğunu biliyor. Bursa'yı çok seviyor ve çok mutlu."