 Bursa'dan Badu atağı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Bursa'dan Badu atağı

    Bursa'dan Badu atağı

    Timsahlar, Udinese’nin 27 yaşındaki Ganalı orta sahası için temasları sıklaştırdı. İki idareci, günübirlik İtalya’ya giderek Badu’nun menajeri ve kulübüyle görüştü.

    geçtiğimiz sezon son maçta Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek kümede kalabilmişti... Bir daha aynı kabusu yaşamak istemeyen Timsahlar bu sezon transferde ince eleyip sık dokuyor. Nokta atışı isimleri kadroya katmak isteyen Bursaspor'un hedeflerinden birisi Emmanuel Badu. Yeşil-beyazlı ekipten iki idareci Bursaspor'un Avusturya Kampı'ndan ayrılıp günübirlik, İtalya'ya geçti. Burada Badu'nun menajeriyle bir araya gelen yöneticiler prensipte el sıkıştı. Ardından Udinese ile pazarlıklar başladı. Timsahlar, bonservisi 5 milyon euro olan futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklifini sundu. Geçen sezon 29 maçta gol atamazken, 3 asist yaptı. Bursaspor ayrıca eski Trabzonsporlu Majeed Waris ve Real Betis'ten Jonas Martin için de bastırıyor. Jonas'ı Toulouse da istiyor.

    'BEDAVA OLMAZ'
    Kaleci Mert Günok transferinde de Bursaspor yönetiminden açıklama geldi. İdareciler, Galatasaray'ın takibinde olan başarılı eldiveni bonservissiz yollamayacaklarını açıkladılar.


    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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