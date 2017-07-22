Bursa'dan Badu atağı
Timsahlar, Udinese’nin 27 yaşındaki Ganalı orta sahası için temasları sıklaştırdı. İki idareci, günübirlik İtalya’ya giderek Badu’nun menajeri ve kulübüyle görüştü.
'BEDAVA OLMAZ'
Kaleci Mert Günok transferinde de Bursaspor yönetiminden açıklama geldi. İdareciler, Galatasaray'ın takibinde olan başarılı eldiveni bonservissiz yollamayacaklarını açıkladılar.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:55
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 21
Yorum
FENERLİ biz de verdik gitti :)
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2 maçlık dev sponsor!
Toplam 42
Yorum
gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
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Trabzonspor, Macar ekibini mağlup etti
Toplam 7
Yorum
HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
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