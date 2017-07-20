Martin Bursa yolunda!
Yeşil beyazlılar teknik direktör Le Guen’in istediği Real Betis’in hücuma dönük orta saha oyuncusu Jonas Martin için istenen 2 milyon euro’da indirim istedi.
SAGNA'DAN HABER BEKLENİYOR
Öte yandan Bursaspor, Manchester City ile yollarını ayıran Fransız sağ bek oyuncusu Bacary Sagna'dan haber bekliyor. Teknik direktör Le Guen vatandaşı Sagna transferinde ısrar ediyor. Bursaspor'un 2 milyon euro teklif verdiği Sagna'ya Galatasaray 3 milyon euro önermişti. Le Guen'in baskısıyla Sagna'nın kararını Bursaspor'dan yana kullanması bekleniyor.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:21
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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