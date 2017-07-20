 Martin Bursa yolunda! – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Martin Bursa yolunda!

    Martin Bursa yolunda!

    Yeşil beyazlılar teknik direktör Le Guen’in istediği Real Betis’in hücuma dönük orta saha oyuncusu için istenen 2 milyon euro’da indirim istedi.

    Teknik direktör Paul Le Guen'in raporu doğrultusunda orta alan ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan Bursaspor, transferini bitirmeyi hedefliyor. Uzun süredir temas halinde olduğu Fransız sol kanatla anlaşan yeşil-beyazlılar, R. Betis ile bonservis konusunda pazarlıklara devam ediyor. R. Betis, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro isterken, Timsah bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Betis formasıyla geçtiğimiz sezon La Liga'a 20 maça çıkan Martin, 2 de gol attı.

    SAGNA'DAN HABER BEKLENİYOR
    Öte yandan Bursaspor, Manchester City ile yollarını ayıran Fransız sağ bek oyuncusu Bacary Sagna'dan haber bekliyor. Teknik direktör Le Guen vatandaşı Sagna transferinde ısrar ediyor. 'un 2 milyon euro teklif verdiği Sagna'ya Galatasaray 3 milyon euro önermişti. Le Guen'in baskısıyla Sagna'nın kararını Bursaspor'dan yana kullanması bekleniyor.


    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:21
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