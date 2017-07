Bursaspor'un hazırlık maçında gol sesi çıkmadı

Bursaspor, Avusturya kampının üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fayha FC ile yaptığı karşılaşmadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Hall In Troll bölgesinde sürdüren yeşil-beyazlı takım, kampın üçüncü karşılaşmasını Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fayha ile yaptı. Takımın kamp yaptığı otele yakın bir bölgede bulunan VoldersSportplatz tesislerinde oynanan karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro sahaya süren Bursaspor'un Fransız çalıştırıcısı Paul Le Guen, yeni sezon kadro yapılanmasında düşünmediği oyuncuları da son kez görme şansı elde etti. Karşılaşmaya Mert Günok, Jovic, İsmail Konuk, Faty, Rüştü Hanlı, Merter Yüce, Furkan Soyalp, Sercan Yıldırım, Ozan Can Kökçü, Yusuf Abdullah ve Tomas Necid 11'i ile çıkan Le Guen, Ozan Can Kökçü'nün 39. dakikadaki hafif sakatlığının ardından Berat Ustabaşı'na da şans verdi. Yağmur altında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Bursaspor kamptaki 3. hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etmiş oldu.