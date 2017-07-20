 Bursaspor, Emmanuel Badu’nun peşinde – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    , ’nun peşinde

    <a href="/index/bursaspor?id=09dc409d-9021-414f-b6ef-c93912dd6d9b" class="" rel="tag">Bursaspor</a>, <a href="/index/emmanuel-badu?id=699d715c-f4f6-4795-a7a2-b9ac7d719dad" class="" rel="tag">Emmanuel Badu</a>’nun peşinde

    Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’da sürdüren , transfer çalışmalarına da hız verdi.

    Yeşil-beyazlıların İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Badu'yu kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.
    Yeşil-beyazlı idareciler, İtalya'nın Udinese takımında oynayan Ganalı 'yu kiralamak için çalışmalarını hızlandırdı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine katmak için görüşmeler yapan Bursasporlu yöneticilerin İtalya'da Ganalı oyuncu ve kulübü ile temas halinde olduğu bildirildi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:09
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