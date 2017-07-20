Bursaspor, Emmanuel Badu’nun peşinde
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’da sürdüren Bursaspor, transfer çalışmalarına da hız verdi.
Yeşil-beyazlı idareciler, İtalya'nın Udinese takımında oynayan Ganalı Emmanuel Badu'yu kiralamak için çalışmalarını hızlandırdı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine katmak için görüşmeler yapan Bursasporlu yöneticilerin İtalya'da Ganalı oyuncu ve kulübü ile temas halinde olduğu bildirildi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:09
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'Benim aileme kimse dokunamaz!'
Toplam 82
Yorum
tufan ayvalık Sn Terim senin ailenin ayrıcalığı mı var benim aileme de kimse dokunamaz bu ülkede kimse kimsenin ailesine dokunamaz hava çiva ile olmaz
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Prag’a pahalı geldi
Toplam 15
Yorum
juan10 Yere göre sığdıramadığınız Sneijder yıllık 5 M Euro istiyor. Yaş 33
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Bony tamam
Toplam 29
Yorum
kaan kazaniyor die biliyorum ingiliz kulüpleri yayın haklarından müthiş paralar kazanıyor.
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