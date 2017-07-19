 Son Timsah Yassine Ayoub – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Son Timsah

    Son Timsah Yassine Ayoub

    Savunmaya yaptığı takviyelerin ardından orta alanı güçlendirmeyi hedefleyen Bursaspor, aradığı ismi Hollanda'da buldu.

    Reat Betis'in sol kanadı Jonas Martin ile imza aşamasına gelen yeşil-beyazlılar, orta alan için de Yassine Ayoub'la anlaştı. 6 sezondur formasını giydiği Utrecht'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Faslı yıldızın, bu hafta içinde Timsah'ın Avusturya kampına katılacağı açıklandı. Geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi ile ligde 32 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son Timsah Yassine Ayoub haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.