Son Timsah Yassine Ayoub

Savunmaya yaptığı takviyelerin ardından orta alanı güçlendirmeyi hedefleyen Bursaspor, aradığı ismi Hollanda'da buldu.

Reat Betis'in sol kanadı Jonas Martin ile imza aşamasına gelen yeşil-beyazlılar, orta alan için de Yassine Ayoub'la anlaştı. 6 sezondur formasını giydiği Utrecht'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Faslı yıldızın, bu hafta içinde Timsah'ın Avusturya kampına katılacağı açıklandı. Geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi ile ligde 32 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı.