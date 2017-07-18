Timsah şova hazır

Real Betis’in orta sahası Jonas Martin’le anlaşan Bursaspor, bonservisi Bologna’da olan Mounier’de de somut adımlar attı. Yönetim, Fransız oyuncu için İtalyan temsilcisiyle 1 milyon euro’ya anlaştı

Yeni sezon öncesi kadroyu silbaştan yenilemeyi planlayan Bursaspor, görüşme halinde olduğu isimlerle imza aşamasına geldi. Teknik direktör Paul Le Guen'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, Real Betis forması giyen Jonas Martin'le büyük ölçüde anlaştı. 27 yaşındaki orta saha, Timsah'ın teklifine "Evet" derken, 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu İspanyol ekisi Real Betis'le bonservisi konusunda pazarlıklar devam ediyor.



ŞİMDİ SIRA BACARY SAGNA'DA

Bursaspor, uzun süredir gündeminde yer alan Anthony Mounier'de de olumlu gelişmeler yaşadı. Fransız sol kanadın bonservisini elinde bulunduran Bologna ile 1 milyon euro anlaştığı belirtilen Timsah'ın, 30 yaşındaki oyuncuyla kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu arada Bursaspor. uzun süredir gündeminde olan Bacary Sagna için de temaslarını sürdürüyor. Timsah, tecrübeli sağ bek için tüm şartları zorluyor.



Serkan YETİŞMİŞOĞLU