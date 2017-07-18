 Bursaspor'un Avusturya kampı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'un Avusturya kampı

    Bursaspor'un Avusturya kampı

    , yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmasına Avusturya'nın Troll bölgesinde devam ediyor.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde tam sahada maç yaptı.

    Sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy ve Boban Jovic'in yanı sıra antrenman eksiği olan Aziz Behich ve Deniz Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.

    Yeşil-beyazlılar, bu akşam TSİ 17.00'de Alman ekibi Ingolstadt ile ikinci hazırlık maçını yapacak.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'un Avusturya kampı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.