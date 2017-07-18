Bursaspor'un Avusturya kampı
Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmasına Avusturya'nın Troll bölgesinde devam ediyor.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde tam sahada maç yaptı.
Sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy ve Boban Jovic'in yanı sıra antrenman eksiği olan Aziz Behich ve Deniz Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.
Yeşil-beyazlılar, bu akşam TSİ 17.00'de Alman ekibi Ingolstadt ile ikinci hazırlık maçını yapacak.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:55
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 10
Yorum
Bravo Böyle genç oyuncular almak lazım emektar degil Strinic'ten daha cok is yapar
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 10
Yorum
hasan ya yeter be 30 yasında alınır yaşlı dersiniz 20 yasaltı milli alınır ontiveiro denir pes ya!! amacınız ne sizin! gidin fb maçloarı izleyin!!
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Forvete yeni aday: Negredo
Toplam 11
Yorum
ZX Cenk'e yedek aramıyoruz?
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