Le Guen’den Deniz Yılmaz açıklaması

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen, daha önce kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz’ın affedilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben kendi tarafımdan sorumluluğumu aldım. Deniz’in takıma katılmasını istedim. Umarım Bursaspor’un çıkarları adına doğru bir karardır" dedi.

Transfere ilişkin de bilgi veren Fransız çalıştırıcı, "Transferlerimizi yürütüyoruz. Takımımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden yeşil-beyazlılarda, geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve dün teknik heyetin raporuyla affedilerek kampa dahil edilen Deniz Yılmaz ile Teknik Direktör Le Guen, basın toplantısı düzenledi.



"Umarım Bursaspor'un çıkarları adına doğru bir karardır"

Antrenman öncesi saha kenarında düzenlenen basın toplantısında Deniz Yılmaz kararı ve takımın son durumuna ilişkin bilgiler veren Fransız çalıştırıcı Le Guen, "Birkaç gün önceki basın toplantısında Deniz ve kulübün arasındaki ilişkiyle alakalı durumun iyileşmesini zor gördüğümü söylemiştim. Gerçekten de zordu ama bugün itibariyle geçmişin geçmişte kalması gerektiğini, kulübün çıkarlarının her şeyin önünde tutulması gerektiğini düşünüyorum. Deniz'in de kulübün çıkarları doğrultusunda bize faydalı olabilecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Şu anda bizim için en önemli olan şey diyalog ve karşılıklı iletişim. Bunu da en doğru şekilde kurmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. Deniz de bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak. Eminim ki o da geçmişi geçmişte bırakarak her ne yaşandıysa onları geçmişte bırakarak bizimle alçak gönüllü bir şekilde çalışmalarına başlayacak ve takım için doğru olan neyse onu göstereceğine eminim. Ben kendi tarafımdan sorumluluğumu aldım. Birisinin sorumluluğu alması gerekiyordu. Deniz'in takıma katılmasını istedim. Umarım Bursaspor'un çıkarları adına doğru bir karardır. İyi bir sezon diliyorum Deniz'e" dedi.



"Hazırlık maçları takımın ritm yakalaması açısından çok önemli"

Avusturya'ya yoğun hazırlık maçları oynamak için geldiklerini ifade eden Le Guen, "Ben bunun takımın ritm yakalaması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada yapacağımız hazırlık maçlarıyla oyuncularımız hem ritm yakalayacaklar hem de birbirleriyle oynama uyumlarını geliştireceklerdir mutlaka. Takımımıza bugün itibariyle Aziz ve Deniz geri döndü. İkisi de iyi sezonlar geçirecek ve takıma entegre olacaklardır. Takımın şu andaki durumunda iyi geçireceğimiz bir hazırlık maçları döneminden sonra lige hazır olmaya yakın olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



"Yerimizde saymadığımız aşikar"

Transfere ilişkin de bilgi veren deneyimli teknik adam, "Şüphe götürmeyen tek bir konu var o da transferin henüz bizim açımızdan bitmediği. Bugün itibariyle Deniz döndü, ona yeni bir transfer gözüyle bakabiliriz. Ekong, Titi, Barış Yardımcı transferimiz var. Belli bir aşama kaydettiğimizi söylemekte fayda var. Yerimizde saymadığımız aşikar. Transferlerimizi yürütüyoruz. Takımımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Lige kadromuzu en hazır şekilde hazırlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu konuda düşmememiz gereken tek bir hata varsa o da acele etmek olur. Acele ile verilmiş yanlış kararlarla oluşturulmuş bir kadroyu kimse görmek istemez. Bütün bunların yanında hali hazırda kadromuzda olan oyuncularımız da var. Biliyoruz ki bazıları için en doğru seçenek hem kendileri hem de bizim açımızdan takımdan ayrılmak olacak. Bununla alakalı çalışmaları da en doğru şekilde yürütmemiz gerekiyor. Yapmayı planladığımız transferleri yaptığımızda hiç oyuncu göndermediysek eğer yaklaşık 35 kişilik bir kadromuz oluşmuş olacak. Ben de bu şekilde çalışmayı doğru bulmuyorum. Hiç kimsenin faydasının olacağını düşünmüyorum. Transferin diğer tarafı ile alakalı da çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir yandan da kadromuza oyuncuları katmayı sürdüreceğiz ve yeni sezona takımı hazırlayacağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"26-27 oyuncu ile kadroyu tamamlamak istiyorum"

'Kadroyu kaç kişi düşünüyorsunuz?' sorusunu yanıtlayan Le Guen, "26-27 oyuncu ile kadroyu tamamlamak istiyorum. Kafamdaki ideal sayı bu. Bu arada Deniz ile alakalı arafta bir pozisyondaydı kulüp. En azından bir tarafa doğru karar verdiğimiz için mutluyum. Bu sorunu çözdüğümüz için mutlu olduğumu söylemek istiyorum" dedi.



Deniz Yılmaz: "Geri dönüş hikayesinin kapısını onlar açtılar"

Golcü oyuncu Deniz Yılmaz affedilerek takıma geri çağrılmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Dönüp geriye bakan ve kendi özeleştirisini yapan herkes, yeni bir şansı, yeni bir başlangıcı hak eder. Geçmişte takılıp kalmanın hiç kimseye bir fayda sağlamayacağını düşündüm. Bu forma için, bu arma için savaşmak istedim ve hocam da bana bu şansı verdi. Evet, herkes gibi benim de hatalarım oldu. Bana yapılan hatalar da oldu. Önemli olan birbirimizi anlamak. Ben taraftarı anlıyorum. Bursaspor'a katkı sağlamak istediğimi, onların da anlamasını ve bu yaşanan kötü olayların ardından bana anlayış göstermelerini bekliyorum. Hocama ve takım arkadaşlarıma benim yeniden onlarla beraber olmamı istedikleri için teşekkür ederim. Bu geri dönüş hikayesinin kapısını onlar açtılar ve o kapıdan girdiğim andan itibaren artık tek düşüncem taraftarımızı mutlu edecek sonuçlara katkı koymak ve bu kısa süreli ayrılıktan sonra yeniden onların gönlünü kazanmak."