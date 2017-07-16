 Timsah’ın Sagna aşkı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Timsah’ın Sagna aşkı

    Timsah’ın Sagna aşkı

    uzun süredir temas halinde olduğu 'dan vazgeçmiyor.

    Bu transferle bizzat kendisi ilgilenen yeşil-beyazlıların başkanı Ali Ay, "Futbolcu ile görüştük ve teklifimizi yaptık. Hocamız Le Guen, Sagna'nın alınması konusunda ısrarcı davranıyor. Bu oyuncunun dışında kanat ve orta sahaya iki oyuncu arayışımız var. Onlarla ilgili çalışma yapıyoruz" dedi. Bu arada 3 sezon M.City'de oynayan 34 yaşındaki Sagna ile yıllık alacağı ücret konusunda pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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