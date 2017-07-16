Bursaspor'da Deniz Yılmaz'a af çıktı
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir süre önce kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz, Teknik Direktör Le Guen ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya kampına götürülecek.
Görüşmede, Deniz Yılmaz yaşadığı sıkıntıları anlatırken, Le Guen golcü oyuncuya Avusturya kampında takımla çalışabileceğini söyledi.
Bu gelişmelerin ardından Deniz Yılmaz, akşam saatlerinde İstanbul'dan Avusturya'ya gidecek yeşil-beyazlı kafileye dahil edildi.
Le Guen ve Deniz Yılmaz'ın yarın başlayacak Avusturya kampında ilk antrenman öncesinde birlikte basın toplantısı düzenleyecekleri de öğrenildi.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:11
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Dönmek istiyorum
Toplam 5
Yorum
lastkhan yusuf yazıcının fotoğrafına baktığımda gördüğüm enerji malesef yok yok yok.
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Fener yine yok
Toplam 41
Yorum
Fbli Resmen ilk 5 te bile olamicak kadar kotu bi futbol oynuyoruz rezillik kepazelik dolu bi oyun sampiyonlugunu kutluyoruz tum febeliler adina
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Fener yine yok
Toplam 41
Yorum
Koyu fenerli Arkadaslar maskeleri takalim birazdan besiktas gecicek burdan dumandan zehirlenmeyelim ..astimi olan evine dnsun sampiyon bjk yine
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