 Bursaspor'da Deniz Yılmaz'a af çıktı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bursaspor'da Deniz Yılmaz'a af çıktı

    Bursaspor'da Deniz Yılmaz'a af çıktı

    Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir süre önce kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz, Teknik Direktör Le Guen ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya kampına götürülecek.

    Alınan bilgiye göre, bir süredir Özlüce Tesisleri'nde tek başına çalışan Deniz Yılmaz, önceki gün Fransız teknik adam Paul Le Guen ile bir görüşme yaptı.

    Görüşmede, Deniz Yılmaz yaşadığı sıkıntıları anlatırken, Le Guen golcü oyuncuya Avusturya kampında takımla çalışabileceğini söyledi.

    Bu gelişmelerin ardından Deniz Yılmaz, akşam saatlerinde İstanbul'dan Avusturya'ya gidecek yeşil-beyazlı kafileye dahil edildi.

    Le Guen ve Deniz Yılmaz'ın yarın başlayacak Avusturya kampında ilk antrenman öncesinde birlikte basın toplantısı düzenleyecekleri de öğrenildi.

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'da Deniz Yılmaz'a af çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.