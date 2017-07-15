Sagna’yı isterim
Fransız çalıştırıcı M.City’den ayrılan ünlü Fransız sağ bek için, “Çok istediğim oyuncu ama sadece istediğimle olmuyor. Başkanımız beni mutlu etmek için tüm şartları zorluyor” dedi.
5 TRANSFER LAZIM
Fransız çalıştırıcı, "Sagna benim çok istediğim bir oyuncu ama bu sadece benim istediğimle belirlenecek bir durum değil. İmkanlar belirleyecek bunu daha çok. Başkanımız beni mutlu etmek istiyor, mutlu görmek istiyor bunu biliyorum. Dolayısıyla bu transferin gerçekleşmesiyle alakalı iyimser olduğumu söyleyebilirim. Gelirse mutlu olacağım ama gelmezse başka seçeneklere yöneliriz. Ama bu teklifi ciddi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada çok fazla sayıda maç oynayabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle önümüzdeki Dünya Kupası sırasında Fransa Milli Takımı'nda yer bulabileceğini düşünüyorum" dedi.
Paul Le Guen, özellikle geçen sezon yaşanan kabustan dolayı kadrolarını güçlendirmek için transfere ihtiyaçları olduğunu da vurguladı. Fransız calıştırıcı "Sezon başlamadan önce 3-4 veya 5 transfer yapabilirsek gerçekten daha güçlü bir takım haline dönüşebileceğimizi de düşünüyorum" diye konuştu.
ROTA AVUSTURYA
İlk etap çalışmalarını Bursa'da tamamlayan Bursaspor, yarın Avusturya'nın Hall İn Troll bölgesinde bulunan Der Reschenhof otelinde ikinci etap hazırlıklarını başlayacak. Teknik Direktör Pal Le Guen, kampa gidecek kadroyu belirledi. Sakatlıkları devam eden ve kamp boyunca oynanacak hazırlık maçlarında forma giyemeyecek olan Bilal Kısa, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal'ın tedavilerine Bursa'da devam edilecek.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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