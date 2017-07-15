 Sagna’yı isterim – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sagna’yı isterim

    Sagna’yı isterim

    Fransız çalıştırıcı M.City’den ayrılan ünlü Fransız sağ bek için, “Çok istediğim oyuncu ama sadece istediğimle olmuyor. Başkanımız beni mutlu etmek için tüm şartları zorluyor” dedi.

    Teknik Direktörü Paul Le Guen, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fransız teknik adam gündemlerindeki 34 yaşındaki Fransız sağ bek Bacary Sagna'yı transfer etmek istediklerini doğruladı. Le Guen, İngiliz devi M.City'den ayrılan Sagna'yı çok istediğini vurguladı.

    5 TRANSFER LAZIM
    Fransız çalıştırıcı, "Sagna benim çok istediğim bir oyuncu ama bu sadece benim istediğimle belirlenecek bir durum değil. İmkanlar belirleyecek bunu daha çok. Başkanımız beni mutlu etmek istiyor, mutlu görmek istiyor bunu biliyorum. Dolayısıyla bu transferin gerçekleşmesiyle alakalı iyimser olduğumu söyleyebilirim. Gelirse mutlu olacağım ama gelmezse başka seçeneklere yöneliriz. Ama bu teklifi ciddi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada çok fazla sayıda maç oynayabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle önümüzdeki Dünya Kupası sırasında Fransa Milli Takımı'nda yer bulabileceğini düşünüyorum" dedi.

    , özellikle geçen sezon yaşanan kabustan dolayı kadrolarını güçlendirmek için transfere ihtiyaçları olduğunu da vurguladı. Fransız calıştırıcı "Sezon başlamadan önce 3-4 veya 5 transfer yapabilirsek gerçekten daha güçlü bir takım haline dönüşebileceğimizi de düşünüyorum" diye konuştu.

    ROTA AVUSTURYA
    İlk etap çalışmalarını Bursa'da tamamlayan Bursaspor, yarın Avusturya'nın Hall İn Troll bölgesinde bulunan Der Reschenhof otelinde ikinci etap hazırlıklarını başlayacak. Teknik Direktör Pal Le Guen, kampa gidecek kadroyu belirledi. Sakatlıkları devam eden ve kamp boyunca oynanacak hazırlık maçlarında forma giyemeyecek olan Bilal Kısa, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal'ın tedavilerine Bursa'da devam edilecek.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sagna’yı isterim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.