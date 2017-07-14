 Timsah büyük oynuyor – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Timsah büyük oynuyor

    Timsah büyük oynuyor

    , M.City ile sözleşmesi sona eren için tüm şartları zorluyor.

    Teknik direktör Paul Le Guen'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren 'da büyük iddia... Yeşil-beyazlıların, İngiliz devi Manchester City ile sözleşmesi sona eren ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. 34 yaşındaki sağ bekin menajeri ile Romanya'da görüşen genel menajer Hüseyin Gedik'in tüm şartları masaya yatırdığı belirtildi. Fransız yıldızın senelik 3 milyon euroda direttiği ortaya çıkarken, timsah bu rakamın yarısını önerdi. Bu oyuncuda ısrarcı olan Bursaspor'un önümüzdeki günlerde bir kez daha pazarlık masasına oturması bekleniyor.

    BURSA'DA 4 YOLCU
    Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursa'da 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor. Teknik direktör Le Guen'in, Faty, Jovic, Sercan ve Joshua John için olumsuz rapor verdiği ortaya çıktı.

    ORTA ALANA İKİ ADAY
    Transfer döneminde işi sıkı tutan Bursa, ön libero için de iki aday belirledi. Teknik direktör Le Guen'in görüşülmesini istediği iki ismin Jefferson Lerma ile Jakob Johansson olduğu öğrenildi. Levante'de forma giyen 22 yaşındaki Lerma, geçen sezon İspanya 2. Ligi'nde çıktığı 30 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki Johansson ise Yunan ekibi AEK Atina ile geçtiğmiz yıl oynadığı 42 resmi maçta 1 gol, 3 asist üretti.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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