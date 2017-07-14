Timsah büyük oynuyor
Bursaspor, M.City ile sözleşmesi sona eren Bacary Sagna için tüm şartları zorluyor.
BURSA'DA 4 YOLCU
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursa'da 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor. Teknik direktör Le Guen'in, Faty, Jovic, Sercan ve Joshua John için olumsuz rapor verdiği ortaya çıktı.
ORTA ALANA İKİ ADAY
Transfer döneminde işi sıkı tutan Bursa, ön libero için de iki aday belirledi. Teknik direktör Le Guen'in görüşülmesini istediği iki ismin Jefferson Lerma ile Jakob Johansson olduğu öğrenildi. Levante'de forma giyen 22 yaşındaki Lerma, geçen sezon İspanya 2. Ligi'nde çıktığı 30 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki Johansson ise Yunan ekibi AEK Atina ile geçtiğmiz yıl oynadığı 42 resmi maçta 1 gol, 3 asist üretti.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:49
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
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