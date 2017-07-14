Bursaspor’un Avusturya kadrosu belli oldu

2017-2018 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Özlüce Tesisleri'nde tamamlayan Bursaspor, 16 Temmuz 2017 günü Avusturya'nın Hall İn Troll bölgesinde bulunan Der Reschenhof otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.İlk etap boyunca tüm oyuncuları gözlemleyen teknik direktör Paul Le Guen, Avusturya kampına gidecek kadroyu belirledi. Sakatlıkları devam eden ve kamp boyunca oynanacak hazırlık maçlarında forma giyemeyecek olan Bilal Kısa, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal'ın tedavilerine Bursa'da devam edilecek.



Yeşil beyazlı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Harun Tekin, Mert Günok, Muhammet Şengezer, Boban Jovıc, Barış Yardımcı, J. Berat Ustabaşı, Ertuğrul Ersoy, İsmail Konuk, Cristian Chagas Tarouco (Titi), Wıllıam Troost-Ekong, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Azız Behıch, Rıcardo Faty, Paschal Okolı, Merter Yüce, Crıstobal Jorquera, Furkan Soyalp, Pablo Batalla, Josua John, Sercan Yıldırım, Mert Örnek, Ozan Can Kökçü, Yussuf Abdullah, Sinan Bakış, Kubilay Kanatsızkuş, Tomas Necıd, Bogdan Stancu"