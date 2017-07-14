Bursaspor’a 20 bin kombine desteği

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Yeni sezonda farklı bir Bursaspor'u Bursa kentine yaşatmak gerekiyor. Bursa'nın potansiyeli yüksek. Attığımız adım önemli bir sıçrama taşı. Biz 20 bin kombineyi taahhüt ettik. 44 bin kişilik stadın kalan kısmının da doldurulması takımı da etkileyecektir" dedi.

Geçtiğimiz sezon kombine sahiplerine öncelikli olarak yeni kombinelerini 7 Temmuz'da satışa sunan ve şimdiye kadar yaklaşık bin adet kombine satışı gerçekleştiren yeşil-beyazlı kulübe Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) destek geldi. Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Bursa Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi başkan ve yöneticileri, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Başkanı Ali Ay, Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Toplantıda konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Stadımız 45 bin kişilik ama 15-16 bin kişiye oynuyoruz. Önemli olan stadı nasıl doldurabiliriz. Eksik olmasın gerekeni yaptılar. Hepsi geldiler, kendilerinden 20 bin tane kombine sözü aldık. Bu kombinelerin satışında bizi koordine edecekler. İbrahim Başkanımız olayın dışında gibi gözüküyordu ama devamlı konuştuğumuz her konuyu İbrahim başkan ile tartıştık. Bunu kimse bilmiyordu. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.



Burkay: "Dolu stadyumda oynamak takımı da etkileyecektir"

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, "Bu toplantının Bursa'mıza Bursaspor'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz sezon son maçtaki birlik beraberliğimiz çok güzeldi. Bursaspor bu kentin futbol takımından ziyade en önemli markası. Bursaspor'un dış ülkelerde de etkisinin olduğunu gördük. Yeni sezonda farklı bir Bursaspor'u Bursa kentine yaşatmak gerekiyor. Bir takımı takım yapan seyircisidir. Bursa'nın potansiyeli yüksek. Attığımız adım önemli bir sıçrama taşı. Biz 20 bin kombineyi taahhüt ettik. 44 bin kişilik stadın kalan kısmının da doldurarak dolu stadyumda oynamak takımı da etkileyecektir.

BURSASPOR'UN EN BÜYÜK GÜCÜ TARAFTAR

Sponsorların Bursaspor'a bakışını da değiştirecektir. Herkes sponsor olmak isteyecektir. OSB'ler inşallah her biri kendi büyüklüklerine göre 3'er, 2'şer ve biner olmak üzere kendi bölgesi içindeki sanayicilere aldıracaklar. Bizim bölgelerimiz koordinasyonu yapacak. Bölgeler içindeki sanayicilerimiz bunları alacak. Verdiğimiz herkesin Bursaspor Passolig'i olacak. O biletler gelmek isteyenlere yüklenecek. Gerçek Bursaspor tarafı olan ama maça çok az gelen kişiler bundan sonra Bursaspor'un izleyicisi olacak. Bursaspor'un en büyük güçlerinden biri olan taraftarlar tarafından kalan kombineler de alınacaktır. Bursa ve Bursaspor başarıyı hak ediyor. Hep birlikte bunu da yaşatacağız. Alınan kombinelerde, kale arkası da, açık tribün de, VIP de var. 20 bin kişilik kombinemiz bölgelerimiz tarafından koordine edilecektir" diye konuştu.



'Stadyumun isim hakkı konusunda gelişme var mı?' sorusuna ise Burkay, "Bizim birinci önceliğimiz moral motivasyonumuzu arttırmak olacaktır. Sadece iyi gün dostu değiliz. Geçtiğimiz sezon son maçta bunu gösterdik. 'Risk aldınız' dediler ama biz yapmamız gerekeni yaptık. Bundan sonra sponsorluklar gelecektir. Sportif başarı da önemli. Le Guen hocamız dünya markası. Onun önderliğinde takımımız da başarılar elde edecektir. İş hayatımızda ve normal hayatta önceliklerimizi koymak zorundayız.



Bugün kombineleri masaya yatırdık. Arzumuz 44 bin kişiye karşı Bursaspor'un oynaması. Futbolcunun performansı dolu tribünde farklıdır. Sponsorluklar ve yan gelirler de artacaktır. Bursa seyirciyle, etki alanıyla çok farklı. Şov yapmalarını bekliyoruz. Geride olduğumuzda da takımı öne taşımalı. İnşallah bu sezon da onu başaracaklar. 20 bin bilet stada gelemeyen gerçek taraftarlara verilecek. Kalan 24 bin bileti de Bursaspor taraftarı alsınlar" diye cevap verdi.Konuşmaların ardından Bursaspor Başkanı Ali Ay, BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti. Başkan Ay'ın, formayı verdiği sırada, 'Çilek transferimiz hayırlı olsun' demesi gülüşmelere neden oldu.