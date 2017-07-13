Timsah'tan İnler harekatı

Yeşil-beyazlılar, 33 yaşındaki Gökhan İnler’le temasa geçti. Göztepe’nin de istediği İsviçre asıllı Türk futbolcunun düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı kabusu unutturmak isteyen Bursaspor, transferde ince eleyip sık dokuyor. Timsah'ın yeni sezonda kadroda yer bulmakta zorlanacağını düşünerek Beşiktaş'la yollarını ayıran Gökhan İnler'e talip olduğu öğrenildi.



Tecrübeli orta sahanın, futbol yaşantısını Türkiye'de sürdürmek istediği ve tekliflere sıcak baktığı belirtildi. Bunun üzerine Bursaspor'un da geçen sezon 30 maçta 2 asist yapan İnler'le temas kurup nabız yokladığı kaydedildi.



LE GUEN DE SICAK BAKIYOR

Teknik Direktör Paul le Guen'in de transferine sıcak baktığı; İtalya'da Udinese ve Napoli ile İngiltere'de Leicester gibi önemli takımlarda forma giyen İsviçre asıllı Türk yıldızın yeşil-beyazlılardan düşünmek için süre istediği bildirildi.





Serkan YETİŞMİŞOĞLU