Timsah'tan İnler harekatı
Yeşil-beyazlılar, 33 yaşındaki Gökhan İnler’le temasa geçti. Göztepe’nin de istediği İsviçre asıllı Türk futbolcunun düşünmek için süre istediği öğrenildi.
Tecrübeli orta sahanın, futbol yaşantısını Türkiye'de sürdürmek istediği ve tekliflere sıcak baktığı belirtildi. Bunun üzerine Bursaspor'un da geçen sezon 30 maçta 2 asist yapan İnler'le temas kurup nabız yokladığı kaydedildi.
LE GUEN DE SICAK BAKIYOR
Teknik Direktör Paul le Guen'in de transferine sıcak baktığı; İtalya'da Udinese ve Napoli ile İngiltere'de Leicester gibi önemli takımlarda forma giyen İsviçre asıllı Türk yıldızın yeşil-beyazlılardan düşünmek için süre istediği bildirildi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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