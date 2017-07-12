 Kaptan dümene geçti – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kaptan dümene geçti

    Kaptan dümene geçti

    ’un 10 numarası Batalla, transfer dedikodularına nokta koydu ve takıma katıldı. Başkan Ali Ay, “Bu sezon yine Bursaspor’un kaptanı olarak takımımızda yer alacak” dedi.

    'da krizi tatlıya bağlandı. Timsah'ın yeni sezon hazırlıklarına gecikmeli de olsa dün katılan Kaptan, yeşil-beyazlı camianın yüreğine su serpti. Tesislerdeki antrenmanı yönetimiyle birlikte takip eden Başkan Ali Ay, Arjantinli yıldız hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ay, "Batalla ile görüştük. Sözleşmesini uzatmak istediğimizi söyledim. Ancak Arjantin'de futbola başladığı kulübe gitme yönünde bir planı var. Kararını bekleyeceğiz. Ancak söylendiği gibi Batalla gidici değil. Bu sezon yine Bursaspor'un kaptanı olarak takımımızda yer alacak. Yani Batalla konusunda sıkıntı yok" bilgisini verdi. Başkan Ay, ayrıca Çin'den bir kulübün 33 yaşındaki yıldızları Batalla için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli vererek transfer etmek istediğini, ancak bu teklifi geri çevirdiklerini de sözlerine ekledi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaptan dümene geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.