Bursaspor'u yasa boğan ölüm
Bursarpor'un Avrupa Temsilcisi Sacit Tüten'in İsviçre'nin Wetzikon kentinde yaşayan kızı 18 yaşındaki Sena Tüten, yakalandığı lösemiye yenik düştü. Cenazesi uçakla Türkiye'ye getirilecek olan genç kız, yarın Bursa'da toprağa verilecek.
İsviçre'nin Wetzikon Kenti'nde yaşayan Bursaspor'un Avrupa Temsilcisi Sacit Tüten'in kızı Sena geçen Haziran ayında belindeki ağrıdan yakınıp doktora gitti. Yapılan tetkiklerde Sena'na, lösemi tanısı konuldu. Daha sonra kemoterapi alan ve 15 gün önceden fenalaşan Sena hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık iki aydır burada tedavi gören Sena, dün yaşamını yitirdi. Sena'nın ölümü Tüten Ailesini yasa boğdu. Cenazesi uçakla Atatürk Havalimanı'na getirilecek olan Sena Tüten, yarın Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 19:11
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Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama
Toplam 20
Yorum
Kötü Zamanınızdı Kötü zamandan kastın ne Burak yoktu yere atamadı penaltı calmadı Azizin ayaklarına ağrılar düştü hekem odası basamadı aynen
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Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama
Toplam 20
Yorum
Düsseldorf'lu Güzide BASINIMIZ, yine konunun başlıgını içerigi ile karıştırmıs ! Sansasyon ararken, anlaşılmaz bir nedenle (!) olayı yine saptırmış !
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ManU'dan Rooney geçti
Toplam 1
Yorum
sami avupada oyuncunun yasina ve performansina bakarlar, yaslandi mi veya performansi dustu mu kim olursa olsun kapi disari ederler, dogru karar
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