Bursaspor'u yasa boğan ölüm

İsviçre'nin Wetzikon Kenti'nde yaşayan Bursaspor'un Avrupa Temsilcisi Sacit Tüten'in kızı Sena geçen Haziran ayında belindeki ağrıdan yakınıp doktora gitti. Yapılan tetkiklerde Sena'na, lösemi tanısı konuldu. Daha sonra kemoterapi alan ve 15 gün önceden fenalaşan Sena hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık iki aydır burada tedavi gören Sena, dün yaşamını yitirdi. Sena'nın ölümü Tüten Ailesini yasa boğdu. Cenazesi uçakla Atatürk Havalimanı'na getirilecek olan Sena Tüten, yarın Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak.