 Bursaspor'u yasa boğan ölüm – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Bursaspor'u yasa boğan ölüm

    Bursaspor'u yasa boğan ölüm

    Bursarpor'un Avrupa Temsilcisi Sacit Tüten'in İsviçre'nin Wetzikon kentinde yaşayan kızı 18 yaşındaki Sena Tüten, yakalandığı lösemiye yenik düştü. Cenazesi uçakla Türkiye'ye getirilecek olan genç kız, yarın Bursa'da toprağa verilecek.

    İsviçre'nin Wetzikon Kenti'nde yaşayan Bursaspor'un Avrupa Temsilcisi Sacit Tüten'in kızı Sena geçen Haziran ayında belindeki ağrıdan yakınıp doktora gitti. Yapılan tetkiklerde Sena'na, lösemi tanısı konuldu. Daha sonra kemoterapi alan ve 15 gün önceden fenalaşan Sena hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık iki aydır burada tedavi gören Sena, dün yaşamını yitirdi. Sena'nın ölümü Tüten Ailesini yasa boğdu. Cenazesi uçakla Atatürk Havalimanı'na getirilecek olan Sena Tüten, yarın Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:11
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