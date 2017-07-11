Batalla antrenmana çıktı
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan akşam antrenmanı, 1 saat 40 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, dar alanda kontrol pas oyunu ile devam eden antrenmanda daha sonra takım 3 gruba ayrıldı. 2 grup yarı sahada çift kale maç yaparken, diğer grup ise tempolu koşularla çalışmayı tamamladı.
BATALLA ANTRENMANDA
Yönetim kurulundan aldığı izinle ilk etap çalışmalarının 11 günlük bölümünde bulunmayan Pablo Martin Batalla, takımla ilk çalışmasına çıktı.
Ülkesinden dün gece dönen ve bu sabah sağlık kontrolünden geçen Arjantinli oyuncunun, akşam antrenmanında neşeli olduğu gözlendi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:12
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''Semih artist değil!''
Toplam 12
Yorum
Gs HELE TUDORA BAK YA ADAMI KANSER EDİCEK. ADAM VEDALAŞMAK İSTERSE VEDALAŞIR KAÇ YILLIK OYUNCU. İLK DEFA YURTDIŞINDA TOP KOŞTURUCAK.AZCIK SAYGI
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 5
Yorum
Hahi 31 yaşındaki sağ bek için başka hangi gerizekalı 4.4 milyon öder acaba
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Cenk Ergün'den sağ bek müjdesi
Toplam 5
Yorum
fanatik gsli kardeş boş konuşma git önce adamın kariyerine bak ayrıca anlaştığı futbolcular dünya çapında avrupa kulüplerinde oynayan oyuncular!!!
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