Batalla antrenmana çıktı

Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan akşam antrenmanı, 1 saat 40 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, dar alanda kontrol pas oyunu ile devam eden antrenmanda daha sonra takım 3 gruba ayrıldı. 2 grup yarı sahada çift kale maç yaparken, diğer grup ise tempolu koşularla çalışmayı tamamladı.



BATALLA ANTRENMANDA

Yönetim kurulundan aldığı izinle ilk etap çalışmalarının 11 günlük bölümünde bulunmayan Pablo Martin Batalla, takımla ilk çalışmasına çıktı.

Ülkesinden dün gece dönen ve bu sabah sağlık kontrolünden geçen Arjantinli oyuncunun, akşam antrenmanında neşeli olduğu gözlendi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.