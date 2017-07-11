 Batalla antrenmana çıktı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    antrenmana çıktı

    Batalla antrenmana çıktı

    Süper Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

    Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan akşam antrenmanı, 1 saat 40 dakika sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan, dar alanda kontrol pas oyunu ile devam eden antrenmanda daha sonra takım 3 gruba ayrıldı. 2 grup yarı sahada çift kale maç yaparken, diğer grup ise tempolu koşularla çalışmayı tamamladı.

    BATALLA ANTRENMANDA
    Yönetim kurulundan aldığı izinle ilk etap çalışmalarının 11 günlük bölümünde bulunmayan Pablo Martin , takımla ilk çalışmasına çıktı.

    Ülkesinden dün gece dönen ve bu sabah sağlık kontrolünden geçen Arjantinli oyuncunun, akşam antrenmanında neşeli olduğu gözlendi.

    Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:12
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