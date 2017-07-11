Başkan taraftara müjdeyi verdi
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, takımına geç katılması nedeniyle ayrılacağı dedikoduları ortaya atılan kaptan Batalla konusunda açıklamalarda bulundu, "Bu sezon da bizimle birlikte olacak. Sağlık kontrolünden geçiyor” dedi.
Başkan Ali Ay, yeşil beyazlı takımının bu sabah yaptığı antrenmanı yönetici Hasan Parlakay ve İdari Menajer Hüseyin Gedik ile birlikte izledi. Bu arada basın mensuplarıyla sohbet eden Başkan Ali Ay, takım kaptanı Pablo Martin Batalla'nın durumuna da değindı. Başkan Ali Ay, bu konuda şunları söyledi:
?"BATALLA GİDİCİ DEĞİL"
"Batalla ile bugün bir araya geldim. Sözleşmesini uzatmak istediğimizi söyledim. Ancak Arjantin'de futbola başladığı kulübe gitme yönünde bir planı var. Kararını bekleyeceğiz. Ancak söylendiği gibi Batalla gidici değil. Bu sezon yine Bursaspor'un kaptanı olarak takımımızda yer alacak. Yani Batalla konusunda sıkıntı yok."
"ÇİN TAKIMININ TEKLİFİNİ REDDETTİK"
Başkan Ali Ay, bu arada Çin'den bir kulübün Batalla için 1,5 milyon Euro bonservis bedeli vererek transfer etmek istediğini, ancak bu teklifi geri çevirdiklerini de sözlerine ekledi.
400 KOMBİNE SATILDI
Geçtiğimiz hafta satışa çıkartılan kombine biletlere taraftarlarının beklenen ilginin göstermediğine de dikkat çeken Başkan Eli Ay, bugüne kadar sadece 400 satış olduğunu açıkladı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:33
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Çizme’den İnler iddiası
Toplam 2
Yorum
Inler Adamin 8 milyon TL parasini vermediniz, adam alacaklarina karsilik bonservisini aldi. Parasini odeseydiniz bonservisle satsaydiniz
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G.Saray’ı unutamam
Toplam 1
Yorum
CEM VAY BE.TELLES DE TAKTİĞİ BULMUŞ.ÖĞRENMİŞ TABİ 32 YAŞINDAN SONRA BOL PARA DAĞITAN GS Yİ.GENÇKEN AVRUPADA OYNYACAK.POSASI ÇIKINCA GELCEK GS YE
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''Tekrar sahada olmak çok güzel''
Toplam 14
Yorum
görengören BAŞKAN YÖNETİCİLER AÇIKLIYACAK BİRŞEY YOKMU YAŞIYONUZMU ...
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