 Timsah’ta Ekong ve Titi fırtınası – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Timsah’ta Ekong ve Titi fırtınası

    Timsah’ta Ekong ve Titi fırtınası
    Bursa'da yeni transferler Titi ve Ekong dün sahaya çıktı. İki dev stoperin de idmanda sergilediği performans yüzleri güldürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen ise, idmandaki fazla sertlik üzerine, "Arkadaşlarınıza sert girmeyin. Faul yapmanızı istemiyorum" diye takımı uyardı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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