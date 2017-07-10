Bursaspor’a dayanıklılık testi

Fransız Teknik Direktör Paul le Guen, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Özlüce Tesisleri'nde sürdüren yeşil beyazlı futbolcularına dayanıklılıklarını ortaya çıkartacak olan Buchheit testi yaptı. Testten önce saha içerisinde futbolcularıyla bir toplantı yapan Le Guen, "Bu test, sizleri değerlendirebilmemiz için gerekli olan bir test. Bitirmeye çalışın" dedi.



Daha sonra İtalyan kondisyoner Giovanni, yeşil beyazlı futbolcuları 2 ayrı gruba ayırdı, Yavaş tempoda başlayan koşular, daha sonra hızlanarak devam etti. Kondisyoner Giovanni, bu arada gücü bitenlerin koşuları bırakmasını söyledi. Yeni transferler Titi ve Ekong ise Buchheit testine katılmayıp güç geliştirici çalışma yaparak eksiklerini kapattı.



GENÇ RÜŞTÜ BİRİNCİ

9 futbolcunun katıldığı ilk grupta koşuları ilk bırakan isim sakatlıktan çıkan Sercan Yıldırım ve genç Berkay Yıldız oldu, son tura Mert Örnek ile Rüştü Hanlı kaldı. Rüştü Hanlı, hem takım arkadaşları hem de teknik kadronun alkışlarıyla koşuyu tamamladı.



2.'Yİ PASTAL VE YUSUF BİTİRDİ

10 futbolcunun katıldığı ikinci koşularda ise ilk bırakan isim, yeni transferlerden Barış Yardımcı oldu. Koşuyu bitiren 2 futbolcu ise alt yapıdan gelen Nijeryalı Pascal ile Yusuf Abdullah oldu.



TEK EKSİK BATALLA KALDI

Bursaspor'da izinli futbolculardan Bogdan Stancu ile Cristobal Jorquera'da takıma katıldı. Yeşil beyazlı takımda tek eksik ise yöneticilerin yarın antrenmana katılacağını açıkladıkları kaptan Pablo Martin Batalla oldu. Stancu, Jorquera, Harun Tekin, Furkan Emre Ünver ve Furkan Özçal ise Acıbadem Hastanesi'nde sağlık testinden geçti.



İKİNCİ ÇALIŞMA AKŞAM

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde 17.30'da yapacağı antrenman ile günü noktalayacak.