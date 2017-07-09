 Timsah’ta çifte imza – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Timsah’ta çifte imza

    Timsah’ta çifte imza

    Bursaspor yeni transferleri ve ile dün basının karşısına çıktı.

    Özlüce Tesisleri'nde yapılan törende her iki futbolcu da 3'er yıllık sözleşmelere imza attı. Brezilyalı stoper , kendisi için önemli bir gün olduğunu belirtip, "Bursaspor'a transfer olmak önemli gelişim. Enerji dolu ve başarıya açım. Bursaspor forması altında çok önemli işler yapacağız" dedi. ise, "Bursaspor'un ilgisini duyduğum andan itibaren bu transferin gerçekleşmesini için büyük heyecan duydum. Burada olmak çok güzel" açıklamasını yaptı.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:10
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