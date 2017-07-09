 Son gözde Djiku – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Son gözde

    Son gözde Djiku

    Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Titi takviyesiyle savunmanın gücüne güç katan Timsah, sağ bek için de Alexander ’yı almayı hedefliyor

    Teknik direktör Paul Le Guen'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Bursaspor'un son gözdesi Alexander Djiku... Geçtiğimiz hafta Titi transferiyle savunmanın gücüne güç katan yeşil-beyazlılar, bu kez de sağ beke takviye yapmayı hedefliyor. Timsah, Le Guen'in alınmasını istediği isimlerin başında gelen Djiku'yla görüşmelere başladı. paul le guen faktörü! 5 sezond ur Fransa'da Bastia forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.

    Ligue 1'de 23 karşılaşmaya çıkan Fransız savunmacı, bir kez de gol sevinci yaşadı. Fransız L'Equipe'te de bu transfer gelişmesiyle ilgili bilgi verildi. Haberde; 'nun Le Guen faktörü nedeniyle Bursaspor'a gitmeye sıcak baktığı iddia edildi. Ayrıca genç futbolcu için St.Etienne, Caen, Olympiakos, Crystal Palace, Fulham ve Birmingham'ın da devrede olduğu ileri sürüldü.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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