Son gözde Djiku
Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Titi takviyesiyle savunmanın gücüne güç katan Timsah, sağ bek için de Alexander Djiku’yı almayı hedefliyor
Ligue 1'de 23 karşılaşmaya çıkan Fransız savunmacı, bir kez de gol sevinci yaşadı. Fransız L'Equipe'te de bu transfer gelişmesiyle ilgili bilgi verildi. Haberde; Djiku'nun Le Guen faktörü nedeniyle Bursaspor'a gitmeye sıcak baktığı iddia edildi. Ayrıca genç futbolcu için St.Etienne, Caen, Olympiakos, Crystal Palace, Fulham ve Birmingham'ın da devrede olduğu ileri sürüldü.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:16
-
Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
-
İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
-
Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
Son gözde Djiku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.