Titi ve Ekong, Timsah oldu

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, imza töreninde küçük pürüzlerin çözülmesi için 1 saatlik gecikme yaşandığını söyledi. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Titi ve Belçika'nın KAA Gent takımından Nijeryalı Ekong'la defansın güçleneceğini belirten Başkan Ali Ay, şöyle konuştu:

"Öncelikli hedefimiz defans hattının düzeltilmesi ve yenilerle takviye edilmesiydi. Önce Barış'ı Gaziantepspor'dan aldık. Titi ve Ekong'la 3'er yıllık imzalarımıza atacağız. Bursaspor camiasına, taraftarımıza hayırlı olsun. Ben kendilerine güveniyorum. Diğer transferleri de en kısa sürede halledeceğiz."



Daha sonra konuşan Titi ise şunları söyledi: "Benim için çok önemli bir gün. Bursaspor gibi kulübe transfer olmak benim için çok güzel bir olay oldu. Enerji dolu ve başarıya aç olarak burada bulunuyorum. Büyük işler başaracağız. Kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum tarihi zaferlerle dolu bu armaya transfer ettikleri için. Çok katkı vererek iyi şeylerin yaşanmasında pay sahibi olacağım."



Bursaspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Ekong ise şöyle dedi:

"Bursaspor'un bana olan ilgisini duyduktan sonra gerçekleşene kadar heyecan duydum. Başkana ve yönetime transferimde katkısı olanlara, bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Bursa çok büyük kulüp taraftarlara mesajlarıyla bende güzel duygular yaşattı. Bende katkı verip, taraftarlarımıza güzel günler göretermek isityoruz."



Taraftarların sorularına sda cevap veren Titi ve Ekong, "Defans işi 2 kişi ile olmaz. Ama takım işi çalışarak takım savunmasına önem verip üstesinden geleceğiz. Zor ligde oynuyoruz. Savunmalara çok iyi düşüyor. Beraber çalışıp üstesinden geleceğiz. Tabiki bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebiliriz. Arkadaşlarımızın da yardımlarıyla geçen yıldan iyi görüntü vereceğimizin sözünü verebilirim. Taraftarlarımızın coşkusunu biliyoruz. Onların istediği oyunu yansıtmak için çalışacağız" dedi.



Başkan Ali Ay, Bursaspor'un merhum başkanlardan İbrahim Yazıcı'nın isminin Süper Lige isminin niçin verilmediği sorusuna ise, 'Şampiyon başkanımızın isminin verilmesi için çalışacağımızın sözünü verebilirim" dedi.