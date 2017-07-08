Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncuları Titi lakaplı Cristian Chagas Tarouco ve William Troost-Ekong, bugün Acıbadem Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcuların; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. İki futbolcunun bugün Özlüce Tesisleri'nde yapılacak imza töreniyle kendilerini Bursaspor'lu yapacak olan sözleşmeye imza atacağı bildirildi
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:27
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F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor
Toplam 2
Yorum
karakter hem aykutu kov almam de al değişim diye sık emreyi kov geri al :D fb baya karakli klub müş de haberimiz yokmuş !!! :D değişim diye diye :D
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F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor
Toplam 2
Yorum
CANARİES ŞAKA SANIRIM
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Bony yeniden gündemde
Toplam 5
Yorum
advers Bu takımda yeniden bir mağara adamı istemiyoruz . Olcay'dan yeni kurtulduk ! O EĞRİ BÜĞRÜ SAÇLARI İLE TOPA DÜZGÜN KAFA BİLE VURAMAZ !
Titi ve Ekong sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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