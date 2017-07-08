 Savunma sil baştan – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Savunma sil baştan

    Savunma sil baştan

    Fransız teknik adam, “Geçen sezonki maçları izledim. Gözlemlediğim takım çok kırılgandı. Savunma hattına yapılacak 3-4 takviye ile bu işi çözeceğiz” dedi.

    'un yeni Teknik Direktörü Paul Le Guen, basın toplantısı düzenledi. Fransız teknik adam özellikle savunma hattına transfer sinyali verdi. Le Guen, "Geçen sezonki maçları izledim. Gözlemlediğim takım çok kırılgandı. Özellikle savunmaya 3-4 takviye ile bu işin çözülebileceğini, takımın tazelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim" dedi.

    DENİZ YILMAZ'A YAZIK OLMUŞ
    16 Temmuz'daki kampa kadar oyuncuları gözlemlemeye devam edeceğini belirten tecrübeli çalıştırıcı 26-27 futbolcu götüreceğini belirtti. Takımdan ayrılması gündemdeki, kadro dışı olan golcü Deniz Yılmaz'a ayrı bir parantez açan Le Guen, "Savunma derken kasetleri izlerken Deniz'i fark ettim. İyi bir oyuncu ama kadro dışı ve travmalar yaşanmış. İki tarafta da bu var. Konuşmak, bu durumu değiştirmek istedim. Ama iki taraf arasındaki travmalar dolayısıyla değişmeyeceğini gördüm" ifadelerini kullandı.

    KULE EKONG İMZALIYOR
    Bursaspor'un her konuda anlaştığı 1.91 boyunda, 23 yaşındaki Nijeryalı stoper Willam Troost-Ekong bugün imzaya geliyor. Yeşil-beyazlılar genç savunmacıyla, bugün sağlık kontrolünden geçirdikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Öte yadan yeni Teknik Direktör Paul Le Guen, düzenlediği basın toplantısında kasetlerini izlediği takımın çok kırılgan olduğunu ve savunmaya yapılacak 3-4 takviyeyle bu sorunu çözeceklerini söyledi.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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