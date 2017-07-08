 Guen'den ilk uyarı Barış'a – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Guen'den ilk uyarı Barış'a

    Guen'den ilk uyarı Barış'a

    Bursaspor'da Fransız teknik direktör Paul Le Guen, takımına bu sabah Özlüce Tesisleri’nde yaptırdığı antrenmanda ilk uyarıyı, antrenmanını geç katılan Barış Yardımcı'ya yaptı.

    Yeşil beyazlı takımın Fransız teknik direktör Le Guen nezaretinde gerçekleşztinrdiği antrenman yaklaşık 1 saat 40 akika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan yeşil beyazlılar, bir sonraki bölümde minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynadı. Son bölümde ise 30 dakika süren tempo arttırmalı koşular yapıldı.

    SERCAN'LA KUBİLAY KATILMADI
    Sağ alt adalesinde sertleşme olan Sercan Yıldırım ve sol kasık adalesinde 1'inci derece zorlanma olan Kubilay Kanatsızkuş, antrenmanda yer almadı. Sakat futbolcular Furkan Özçal, Ertuğrul Ersoy, Bilal Kısa'nın ise tedavi oldu. Bursaspor, bugün saat 17.30'da yapacağı 2'nci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Guen'den ilk uyarı Barış'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.