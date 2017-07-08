Guen'den ilk uyarı Barış'a
Bursaspor'da Fransız teknik direktör Paul Le Guen, takımına bu sabah Özlüce Tesisleri’nde yaptırdığı antrenmanda ilk uyarıyı, antrenmanını geç katılan Barış Yardımcı'ya yaptı.
Yeşil beyazlı takımın Fransız teknik direktör Le Guen nezaretinde gerçekleşztinrdiği antrenman yaklaşık 1 saat 40 akika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan yeşil beyazlılar, bir sonraki bölümde minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynadı. Son bölümde ise 30 dakika süren tempo arttırmalı koşular yapıldı.
SERCAN'LA KUBİLAY KATILMADI
Sağ alt adalesinde sertleşme olan Sercan Yıldırım ve sol kasık adalesinde 1'inci derece zorlanma olan Kubilay Kanatsızkuş, antrenmanda yer almadı. Sakat futbolcular Furkan Özçal, Ertuğrul Ersoy, Bilal Kısa'nın ise tedavi oldu. Bursaspor, bugün saat 17.30'da yapacağı 2'nci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:25
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''Come to Beşiktaş''
Toplam 16
Yorum
egeli yegenim egeli kıskanma canım
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Serdar Aziz’i sordu
Toplam 4
Yorum
SERDAR IN YASI22-26. BU DA GS KRİTERİNE UYGUN DEĞİ SATIN GİTSİN VE GS PARA KAZANSIN. HEM SERDAR IN GS DA OYNAMASI İÇİN YAŞI 35 OLMALI. NE İŞİ VAR BU YAŞTA GS DA.SERDAR HUZUR EVİNE YAKIŞMAZ.
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Göz kamaştırıcı
Toplam 6
Yorum
Mustafa Fiyat çok pahalı
Guen'den ilk uyarı Barış'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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